Почему закаленное стекло безопасное?

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Закаленное стекло вот уже многие годы активно используется в самых различных сферах жизни. Технология его изготовления довольно проста: для закаливания используется самое обыкновенное стекло, которое разогревают до сверх высокой температуры в 600-650 градусов, после чего при остывании оно приобретает особые свойства.

Основное свойство закалённого стекла заключается в том, что оно становится очень прочным. Этот эффект вызван тем, что в поверхностных слоях стекла образуются механические напряжения сжатия. Благодаря обработке высокой температурой такое стекло становится не только прочным, но и термоустойчивым.

Впрочем, далеко не только это стало причиной такой популярности закаленного стекла. Дело в том, что при разрушении этого стекла оно рассыпается на паутину мелких неострых осколков, которые безопасны для человека и его здоровья. Внешне поврежденное закаленное стекло выглядит как цельный лист стеклянной мозаики, которая при повторном механическом воздействии осыпается на мелкие безопасные осколки.

Причем эта паутинная мозаика является не только безопасной, но и красивой, благодаря чему, треснувшее закаленное стекло часто используют в дизайне интерьера, изготавливая из него при помощи бутербродной технологии очень красивые столешницы и полки. В таких конструкциях обычно используют склеенное стекло, где треснувший слой закаленного стекла размещают в середины, а снаружи с обеих сторон размещают цельное закаленное стекло.

Таким образом получается очень прочная и надежная столешница или полка с очень красивыми внешними качествами и одновременно высокой безопасностью эксплуатации. В некоторых случаях такой же способ используют и в строительстве и архитектуре, применяя такое декоративное прочное стекло для окон или их частей в домах.

Вообще, благодаря своей прочности и надежности закаленное стекло широко используют в архитектуре и строительстве, поскольку им можно смело остеклять здания и мансарды частных домов. Более того в современных интерьерных решениях последнее время появилась тенденция использовать закаленное стекло для изготовления козырьков и даже стеклянных крыш для веранд и небольших сооружений.

Несмотря на то, что некоторые люди относятся к таким стеклянным крышам с некоторой опаской и скепсисом, в реальности они очень надежные. Закаленное стекло легко выдерживает нагрузку от снега, ветра и иных погодных условий, при этом не ломаясь и не теряя своих первичных качеств.

Такая надежность обусловила использование закаленного стекла в отрасли машиностроения. Из него активно изготавливают автомобильные стекла. При этом в основном изготавливают боковые и задние стекла, лобовые стекла обычно не делают из закаленного стекла, поскольку оно имеет свойство осыпаться при ударе. Конечно же осколки его не острые, но тем не менее на большой скорости при ударе могут поранить водителя.

Поэтому для лобовых стекол используют стекла, сделанные по технологии триплекс, которые при ударе сминаются, покрываются паутиной, но при этом остаются на специальной пленке, не осыпаясь. Конечно же, можно было бы использовать и закаленное стекло с использованием технологии триплекс и такая практика даже существует, но при этом такие стекла все равно не используют массово для лобовых стекол, поскольку они имеют свойство довольно быстро тускнеть при ударах.

Закаленное стекло используют еще и на хоккейных аренах, а также в других местах, где нужно сделать сверхпрочные стеклянные ограждения. Сочетание прозрачности и надежности делает этот материал популярным. Большой популярностью пользуется услуга закаливания стекла. Любой человек, может легко заказать закаливание практически любого размера стеклянного листа.