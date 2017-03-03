Телескоп в Чили заснял галактику «в профиль»

Красочное изображение спиральной галактики опубликовала Европейская южная обсерватория. На снимке не видно характерных спиральных ветвей, поскольку галактика запечатлена с ребра. Фотографии сделал так называемый «Очень большой телескоп», установленный в Паранальской обсерватории в Чили.

Галактика NGC 1055 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от Млечного пути в созвездии Кита. Её диаметр на 15% больше, чем у нашей галактики.

Снимок в ракурсе с ребра позволяет учёным получить полное представление об объёмной форме спиральной галактики. Они могут увидеть, как по ней распределены звёзды. Также становится легче измерить толщину относительно плоского галактического диска и центральной области, где находится много звёзд.

Кроме того, «в профиль» лучше видна структура вещества, удалённого от галактической плоскости. При фронтальном ракурсе этому мешает яркий свет спиральных ветвей.

В этой галактике также наблюдается вертикальное искривление плоскости диска. Он выглядит немного изогнутым. По мнению астрономов, это обусловлено взаимодействием с другой, близлежащей галактикой.

Европейская южная обсерватория – это международная исследовательская организация, в состав которой входят специалисты из 16 стран. Ей принадлежат три обсерватории, расположенные в чилийской пустыне Атакама.