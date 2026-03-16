Конный клуб в Лондоне меняет жизнь детей из неблагополучных районов

В лондонском районе Брикстон каждую неделю около 160 детей приходят в благотворительный конный клуб Ebony Horse Club, чтобы учиться верховой езде. Центр расположен между социальными жилыми домами и железнодорожными путями и работает уже около 30 лет.

Занятия для детей бесплатные. Они не только катаются на лошадях, но и ухаживают за ними: чистят копыта, готовят животных к занятиям и убираются в стойлах.

[Рэйчел Скотт-Хейворд, инструктор по верховой езде]:

«Мы находимся в бедном районе, и уроки верховой езды большинству просто недоступны. Поэтому мы очень рады делиться этими впечатлениями. Когда любишь что-то сам, очень приятно делиться этим с другими».

Девятилетний Мэтью перед уроком помогает по хозяйству: собирает навоз в тачку.

[Мэтью Санчес, ученик клуба] «Мне нравится, что лошади очень добрые. Им всё равно, они просто очень спокойные».

По словам сотрудников клуба, многие дети впервые видят лошадей именно здесь. Со временем они становятся увереннее и учатся ответственности.

[Мэтью Санчес, ученик клуба]:

«Это приятно, потому что у других школ нет такой возможности. И здорово делать что-то такое. Как будто у нас есть небольшое преимущество».

Девятилетняя Найла сначала боялась перейти на рысь, но решила попробовать.

[Найла Мюррей-Чарльз, ученица клуба]:

«Это очень весело. Когда нужно было перейти на рысь, мне стало страшно, но я подумала, что стоит попробовать. Когда я это сделала, оказалось на самом деле здорово, и мне было весело».

В более обеспеченных районах города получасовой урок верховой езды может стоить около 50 фунтов.

Сотрудники клуба отмечают, что занятия с лошадьми помогают детям отвлечься от тревог.

[Рэйчел Скотт-Хейворд, инструктор по верховой езде]:

«Сейчас у подростков и вообще у людей много тревог. Люди думают о будущем, переживают. Лошадь заставляет тебя быть здесь и сейчас. Она требует, чтобы ты был с ней и делал то, что нужно. Когда ты на лошади, трудно думать о чём-то ещё. Это похоже на медитацию — ты должен быть полностью включён в процесс».

Клуб стал частью жизни многих его бывших учеников. Некоторые возвращаются сюда уже взрослыми и помогают новым поколениям детей учиться верховой езде и заботиться о животных.