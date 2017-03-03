03 марта 2017

Офис в гостях, или как можно поработать на чужой кухне

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Лондон – город, где нет недостатка в рабочем пространстве. Это и многочисленные офисы, и уличные кафе, где можно с головой погрузиться в работу или провести деловую встречу. А как насчёт вот этого уютного жилого дома на тихой улице?

Каждое утро Клэр Бринтесон убирает со стола остатки завтрака и детские игрушки и превращает свою кухню в рабочий кабинет. Женщина зарегистрировалась на сайте Spacehop, который объединяет тех, кто ищет временное место для работы, и тех, кто готов предоставить для этого своё жильё.

[Клэр Бринтесон, хозяйка дома]:
«Приглашать незнакомых людей в свой дом, безусловно, — это то, о чём нужно хорошо подумать и найти способ, чтобы вы чувствовали себя при этом комфортно. Перед тем как начать, мы много говорили об этом с моим мужем».

Её первый клиент — Уитни Фангава, независимый блогер из города Рединга, которая приехала в Лондон для проведения деловых встреч.

Она всегда ищет места для работы с хорошим дизайном интерьера, чтобы записывать видео для своего канала на YouTube. И поскольку Уитни только начала своё дело, ей приходится быть экономной. Говорит: если работать в кафе, то деньги буквально разлетаются.

[Уитни Фангава, блогер]:
«Работая в кафе, так и хочется тратить ещё и ещё. Сначала захочется перекусить, затем выпить кофе, а потом еще чего-то выпить. Но здесь я ем то, что приношу с собой: какие-то бутерброды, закуски. И, как правило, в таких местах вам разрешают приготовить себе чашечку кофе или чая».

Клэр Бринтесон может заработать 27 долларов в день за каждого из восьми гостей, которые могут поместиться за её кухонным столом.

При этом сам сервис Spacehop тщательно проверяет как гостя, так и хозяина офиса на дому. А в случае каких-либо жалоб или порчи имущества предусмотрен страховой полис.

Этот проект – детище бывшего врача Мэтью Битти. Сегодня он работает с соучредителем этого проекта Люком Иствудом в комнате, которую также можно снять под рабочее место.

Битти объясняет: для тех, кто готов сдавать свои дома на ежедневной основе, такой проект может оказаться очень прибыльным.

[Мэтью Битти, основатель Spacehop]:
«У нас есть несколько хозяев, у которых дела пошли очень хорошо. Они сдают в аренду свои дома почти каждый день и реагируют на каждый запрос. В месяц они в среднем зарабатывают около 1800 долларов».

Spacehop не единственная компания, предлагающая арендовать рабочее пространство. Подобные сайты есть в США, Канаде и Гонконге.

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