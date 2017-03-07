Европейский спутник будет отслеживать состояние суши Земли

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала лёгкая ракета-носитель «Вега». На её борту – спутник Sentinel 2-B. Он принадлежит новому флоту спутников Европейского космического агентства. В рамках программы «Коперник» флот ведёт наблюдения за нашей планетой.

Sentinel 2-B вышел на заданную орбиту примерно через час после отделения от ракеты. Через три дня специалисты начнут проверять и настраивать его оборудование. После этого он будет работать в паре со спутником Sentinel-2A, который был запущен в июне 2015-го. Ожидается, что совместная миссия стартует через три-четыре месяца.

Спутники будут вести съёмку материков, островов и прибрежных зон с помощью специальной оптико-электронной аппаратуры. В безоблачную погоду она позволит получать высококачественные снимки.

С помощью этих изображений можно наблюдать за состоянием сельскохозяйственных угодий, лесов, рек и озёр. Кроме того, спутники помогут оценивать риски во время стихийных бедствий.

Высокоточные снимки будут поступать на Землю каждые пять дней. Доступ к ним можно получить бесплатно на веб-сайте Европейского космического агентства.

К семейству Sentinel-2 после 2021 года присоединятся ещё два спутника — 2C и 2D. Контракт на их создание подписан с компанией Airbus Defence and Space в январе прошлого года.

Флот спутников Европейского космического агентства помогает учёным следить за изменением климата на нашей планете, уровнем загрязнения морей, состоянием суши, позволяет определять размеры ледников и изучать состав атмосферы.