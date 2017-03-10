В США блюда из ресторанов клиентам домой доставляют роботы

[Бен Бреслерман, клиент Postmates]:

«Всё, что я сделал — вышел, открыл робота и получил свой заказ. Быстро и просто, никаких проблем».

Прямиком из ресторана — к входной двери. Сендвич Бену только что привёз робот, без всякой посторонней помощи.

Сервис Postmates – один из первых в США, который использует армию роботов для доставки еды.

Такие небольшие машинки всё чаще можно встретить на тротуарах Вашингтона. Они оснащены многочисленными сенсорами и камерами. Могут распознавать сигналы светофора. Система создаёт цифровую карту с проблемными местами на тротуарах, чтобы постепенно оптимизировать маршрут.

Клиенты заказывают еду на веб-сайте либо с помощью мобильного приложения компании. Робот отправляется в ресторан, где сотрудник загружает в него блюда и отправляет клиенту. Посторонние робота открыть не смогут.

[Рассел Кук, сотрудник Postmates]:

«Клиент получает уникальный код, который нужно ввести, чтобы открыть контейнер и забрать еду».

По всему миру сейчас тестируют разнообразные новые способы доставки. Например – дронами.

Однако для американских городов, учитывая инфраструктуру, больше всего подходят именно такие шестиколёсные роботы — уверены в Postmates.

[Рассел Кук, сотрудник Postmates]:

«Это позволит нам со временем снизить стоимость доставки на 80-90%. Это будет совершенно новый уровень доставки, который не будет для людей затратным».

Этих роботов построили эстонские специалисты. Их тестируют также и несколько компаний в Европе. В США пока – только два города: Вашингтон и Редвуд. В скором времени, как ожидается, их станет больше.

[Ник Хэндрик, сотрудник Starship technologies]:

«В долгосрочной перспективе нам хотелось бы видеть как можно больше городов. Думаю, у нас есть реальный потенциал оказать положительное влияние в нескольких областях. Например, уменьшить количество курьерских автомобилей, затраты на топливо для которых очень большие».

Кстати, не всё так просто. Чтобы роботам было позволено ездить по тротуарам, компании нужно получать разрешение у властей каждого города отдельно. Но всё же новаторы уверены: уже скоро всем нам придётся делить пешеходные дорожки с этими малышами.