Гомеопатия: лженаука или альтернативная медицина?

В России развернулись споры вокруг гомеопатии. Комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук объявила этот вид альтернативной медицины еретическим.

Учёные предлагают запретить использование гомеопатических препаратов в государственных больницах, а в аптеках — снабдить специальной маркировкой с указанием неэффективности.

[Александр Панчин, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой]:

«Никакая гомеопатия не имеет клинической эффективности. В ней ничего нет. Она ещё и противоречит законам физики. Если какой-то препарат зарегистрирован как гомеопатический, скорее всего, исследований на больших выборках, как положено в современной науке, не проводилось или проводились некачественно».

Гомеопаты считают нападки Комиссии несправедливыми. Заявляют: в отличие от официальной медицины, их подход к лечению крайне индивидуален. Измерить эффективность конкретного препарата сложно. Его назначают не только по симптому болезни, но и исходя из психологических особенностей и эмоциональной реакции пациента на болезнь.

Минздрав официально ввёл гомеопатию в медицинскую практику еще в 1995 году. Все гомеопатические средства подлежат многочисленным проверкам.

[Вера Селькова, кандидат медицинских наук]:

«Если одни лекарственные средства проходят только одну комиссию, то гомеопатические – три. Сначала – комиссию по препаратам природного происхождения, которая рассматривает протокол исследования, карту пациента, заключение этического комитета о целесообразности проведения исследований. И только тогда разрешает проведение клинических исследований».

Наибольший скептицизм у учёных вызывает высокая доля разведения лекарств: в десятки и даже сотни раз. Гомеопаты считают: активные вещества в больших дозах убирают симптомы болезни, но не её корень, к тому же тормозят физиологическую активность клеток. В малых же дозах — стимулируют, запуская в организме процесс самоисцеления.

[Елена Конорова, врач-гомеопат]:

«Если организм создаёт какой-то симптом, это значит, что он через него пытается поправиться. «Мне чего-то не хватает», — через симптом с нами разговаривает. Гомеопат пытается понять язык тела… Крупинки создают слабую болезнь. Она подобна болезни, которая есть у человека. Она подобна, но сильнее. И она вытесняет ее».

Большинство приверженцев гомеопатии – люди, которым не помогли методы лечения официальной медицины. Среди таких — Анна. Лечится гомеопатией последние 15 лет.

[Анна Луканина, пациентка]:

«Меня несколько раз гомеопаты спасали от хирургического вмешательства. Я уже к этому времени отлежала в нескольких больницах, мне не помогли. Изначально у меня был чудовищный артрит. У меня распухли колени. Я отлежала в терапии, инфекционной, Первой Градской. Врачи мне сказали: «Ну всё, ты наш пациент на всю жизнь. Ты никогда в жизни не сможешь заниматься спортом. Дай бог, будешь ходить с палочкой». А я прыгаю, бегаю, занимаюсь фигурным катанием».

Согласно данным DSM Group, объем продаж гомеопатических средств в России в денежном выражении составляет не более 1% общего рынка. Наиболее популярны гомеопатические препараты от простуды и гриппа, эффективность которых в частности учёные и ставят под сомнение.

Между тем аналитики рынка считают: продажи гомеопатических препаратов останутся на стабильном уровне.

[Сергей Шуляк, аналитик фармацевтического рынка]:

«Они имеют своих традиционных поклонников, которые их покупают год из года. Имеют приверженцев среди врачей, которые выписывают их. Остальные группы, не связанные с ОРВИ и простудой, будут иметь стабильные продажи. Никакие меморандумы и прочие заявления на них не повлияют».

Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян не знает, что такое гомеопатия. Между тем каждый четвёртый гомеопатией пользовался, из них больше половины — против её запрета.

[прохожий]:

«Мы пользуемся постоянно гомеопатией. Потому что иногда какие-то непонятные заболевания, приходится лечить их непонятными лекарствами. Я себя чувствую так, что не могу подобрать никаких официальных лекарств для своих болезней. Я беру гомеопатию. Написано, что это от этого, от этого – от всего. Меня это устраивает. Пью, выздоравливаю». [прохожая]:

«Это же травы. Травы испокон веков полезны. Никто ни разу не сказал, что она плохая». [прохожая]:

«Это бабушкины рецепты, которыми всегда они пользовались. К чему их терять? Нужно их сохранять. А лекарства – это обязательный элемент жизни».

Гомеопатия широко используется в мире. Её применяет каждый второй врач в Индии, третий — во Франции, и четвертый — в Германии. Дальнейшую судьбу этого нетрадиционного метода лечения в России решит рабочая группа Минздрава.