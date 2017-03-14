Парамедиков из Непала обучают врачи из Стэнфорда

Движение на улицах Катманду, столицы Непала, обычно очень оживлённое, а большую часть территории страны занимают горы. Не удивительно, что автомобилям скорой помощи очень сложно оперативно доставить пациента в больницу.

Не хватает также и квалифицированных специалистов по оказанию неотложной помощи. Только три частные больницы и одна организация на всю страну обеспечивают прибытие такого специалиста с машиной неотложки.

Чтобы исправить ситуацию, в Непал прибыла группа врачей из Стэнфордского университета. Они уже провели один курс обучения, который прошли 48 работников служб скорой помощи.

[Ребекка Уолкер, профессор неотложной медицинской помощи]:

«Очень важно, чтобы людей доставляли в больницу быстро. Но какая разница между машиной скорой помощи и такси, если человек не знает, как пользоваться оборудованием для спасения жизни людей?»

Бинод Тапа 17 лет работал в ведущей больнице в Катманду. Говорит: несмотря на это, решил пройти курс обучения.

В ходе курсов участники учатся оказывать первую помощь при разных видах болезней или травмах и даже принимать роды.

[Бинод Тапа, посетитель курсов]:

«Во время обучения мы узнаём о реанимационной деятельности, о том, как помочь человеку в опасных ситуациях до того, как его доставят в больницу. Мы также учимся оказывать помощь при травмах и сердечных приступах. В больнице будет всё необходимое оборудование, но мы должны знать, как спасать людей до того, как доедем до больницы».

Для Непала квалифицированная неотложная помощь – большой шаг вперёд. До недавнего времени в стране не было даже единого номера для вызова неотложки. Люди, в основном, звонили в конкретные больницы в надежде, что там есть свободные машины.

Централизованная служба медицинской помощи начала работать в Катманду в 2011 году. На город выделили пять автомобилей.