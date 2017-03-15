Европейский суд разрешил работодателям в ЕС запрещать хиджабы

Европейский суд в Люксембурге во вторник признал законным запрет хиджабов на работе. Согласно его постановлению, работодатели в Евросоюзе теперь могут требовать от подчинённых снимать мусульманские платки или другие головные уборы, которые являются явными религиозными символами. По мнению судей, это не является ни дискриминацией, ни нарушением прав.

Иск подали две женщины — из Франции и Бельгии. Их уволили за то, что они отказались приходить на работу без хиджабов.

[Кун Ленартс, председатель Европейского суда]:

«Внутреннее правило компании, которое запрещает явное ношение любых политических, философских или религиозных символов, не считается прямой дискриминацией. Однако, при отсутствии такого правила, если работодатель просто хочет выполнить требование клиента, который отказывается от услуг работника в исламском головном уборе, это может считаться ущемлением прав».

Решение суда вызвало недовольство среди мусульман Европы, в частности — турецкой общины в Германии.

[жительница Кёльна, родом из Турции]:

«Думаю, это дискриминация, и в этом нет необходимости, поскольку мой шарф не мешает мне на работе». [житель Кёльна, родом из Турции]:

«Я это не поддерживаю, потому что каждый вправе решать, что носить и как носить это на работу. Общие запреты не помогают, от них только хуже».

Осудили решение и в ходе Исламской конференции в Берлине.

[Айман Мазиек, лидер мусульманской общины]:

«Мы не можем признать нейтральность, когда эта нейтральность внезапно начинает диктовать, как должна выглядеть нейтральная одежда. Нейтральность означает, что у людей есть определённая свобода в выборе того, как одеваться».

Организация Amnesty International поприветствовала постановление суда о том, что работодатели не могут потворствовать всем предрассудкам клиентов. Однако, что касается запрета всех религиозных символов, в организации отметили, что подобная нейтральность как раз и приводит к предрассудкам.