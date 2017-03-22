Что изменилось в Бельгии через год после терактов?

[Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии]:
«Думаю, Бельгия за прошедший год окрепла с точки зрения безопасности. Мы стали совершеннее, извлекли уроки. Но даже теперь нельзя утверждать, что риска нет. < > Это означает, что мы должны постоянно работать, чтобы повысить уровень безопасности».
Улицы в бельгийских городах патрулируют военные. В столицу начали снова приезжать туристы.
[Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии]:
«Мы видели, какими трудными для туристического сектора Бельгии были первые недели и месяцы после атак. Это так же, как после терактов в Париже и Ницце. Теперь у нас обстановка лучше, чем несколько недель или месяцев назад. Мы всё чаще видим, что туристы и бизнесмены возвращаются в Бельгию».
Министр уверен: европейские страны должны ещё теснее сотрудничать, чтобы предотвратить потенциальную террористическую угрозу.
[Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии]:
«На уровне всей Европы быстрого прогресса нет. Нам нужно стать активнее, чтобы, например, систематически и своевременно обмениваться разведданными и информацией. Надо объединить базы данных о подозреваемых».
Нападения в Брюсселе были совершены 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели утром в аэропорту Завентем. Примерно через час ещё один теракт произошёл на станции метро Малбек. 32 человека погибли, более 300 получили ранения. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая в России и других странах.