Что изменилось в Бельгии через год после терактов?

[Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии]:

«Думаю, Бельгия за прошедший год окрепла с точки зрения безопасности. Мы стали совершеннее, извлекли уроки. Но даже теперь нельзя утверждать, что риска нет. < > Это означает, что мы должны постоянно работать, чтобы повысить уровень безопасности».

Ровно год прошёл после серии терактов в Брюсселе, унёсших жизни 32 человек. В Бельгии до сих пор сохраняется третий уровень террористической угрозы, и власти пока не намерены его отменять. Между тем, премьер-министр страны Шарль Мишель говорит: обстановка в королевстве стала более безопасной.

Улицы в бельгийских городах патрулируют военные. В столицу начали снова приезжать туристы.

[Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии]:

«Мы видели, какими трудными для туристического сектора Бельгии были первые недели и месяцы после атак. Это так же, как после терактов в Париже и Ницце. Теперь у нас обстановка лучше, чем несколько недель или месяцев назад. Мы всё чаще видим, что туристы и бизнесмены возвращаются в Бельгию».

Министр уверен: европейские страны должны ещё теснее сотрудничать, чтобы предотвратить потенциальную террористическую угрозу.

[Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии]:

«На уровне всей Европы быстрого прогресса нет. Нам нужно стать активнее, чтобы, например, систематически и своевременно обмениваться разведданными и информацией. Надо объединить базы данных о подозреваемых».

Нападения в Брюсселе были совершены 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели утром в аэропорту Завентем. Примерно через час ещё один теракт произошёл на станции метро Малбек. 32 человека погибли, более 300 получили ранения. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая в России и других странах.