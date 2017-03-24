Итальянский астронавт привезёт на МКС лазанью

[Паоло Несполи, астронавт]:

«Когда я буду в космосе, смогу предложить коллегам попробовать то, что по-настоящему представляет итальянскую культуру, итальянский дух и образ жизни».

Итальянец Паоло Несполи уже в третий раз полетит на МКС. И в этот раз в космосе он сможет наслаждаться домашней едой. В этом ему решила помочь аэрокосмическая инженерная компания Argotec. Она разрабатывает специальное меню с традиционными итальянскими блюдами.

Специалисты приготовят одно из любимых блюд Несполи – лазанью. Но на этом, конечно, не остановятся.

[Давид Авино, директор компании Argotec]:

«Зная, как трудно астронавтам жить и работать вдалеке от дома, к тому же в замкнутом пространстве, мы пытаемся сделать так, чтобы они каждый день чувствовали себя хорошо. Мы запустили новый проект по исследованию и разработке космических продуктов».

На МКС могут одновременно жить шесть астронавтов. Если они работают в одиночку, то в течение дня встречаются с коллегами только за едой.

[Вирджиния Делле Пьяне, специалист по питанию]:

«Время приёма пищи очень важно для космонавтов, оно несёт положительные эмоции. Это возможность встретиться с другими».

Сделать такие встречи ещё более приятными помогут вкусные блюда. Однако они должны быть не только изысканными, но и питательными. Над созданием специальной еды работают диетологи, врачи и повара.

[Вирджиния Делле Пьяне, специалист по питанию]:

«Согласно нашим исследованиям, блюдо должно состоять на половину из овощей, на четверть из белка и ещё на четверть из углеводов».

Когда блюдо готово, его вес и объём сводят к минимуму, а также стерилизуют. Каждая порция такой еды находится в индивидуальной упаковке. Срок хранения – от полутора до двух лет. Однако в этой продукции нет консервантов и красителей.

Космонавты никогда не едят на МКС хлеб или печенье, потому что они крошатся. Мелкие частички могут повредить оборудование. Зато иногда им присылают свежие фрукты. Но поскольку они быстро портятся, чаще всего эту пищу космонавты употребляют в виде пюре.