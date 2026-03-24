На испанский остров Гран-Канария обрушился шторм «Тереза»

Дата загрузки: 2026-03-25
Шторм «Тереза» ударил по Гран-Канарии – третьему по величине испанскому острову в Атлантическом океане. Разрушены дороги, и некоторые населённые пункты оказались отрезанными или почти отрезанными от внешнего мира.
[местная жительница]:
«Мы здесь в ловушке уже четыре дня, очень мало возможностей выбраться из города. По ночам сильные дожди. Поэтому мы ждём, когда шторм утихнет. Все мы рады дождям, но не с такими последствиями».
[Фермин Родригес, местный житель и волонтёр]:
«Мы раздаем соседям еду, воду, молоко и сахар, поскольку у них все это заканчивается, потому что всё произошло неожиданно. Мы обеспечиваем их всем необходимым, чтобы они могли пережить этот шторм».
В целом «Тереза» вызвала наводнения в регионе и даже снегопад на вулкане Тейде на Тенерифе.
Власти Гран-Канарии заявили, что пытаются восстановить наиболее пострадавшие дороги в экстренном порядке. На это выделили более четырех миллионов евро.
Предупреждения об опасных погодных условиях на ближайшие часы также выпустили для островов Тенерифе, Ла-Гомера и Эль-Йерро.
