fb pixel
Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-03-25

На испанский остров Гран-Канария обрушился шторм «Тереза»

Шторм «Тереза» ​ударил по Гран-Канарии – третьему по величине испанскому острову в Атлантическом океане. Разрушены дороги, и некоторые населённые пункты оказались отрезанными или почти отрезанными от внешнего мира.

[местная жительница]:
«Мы здесь в ловушке уже четыре дня, очень мало возможностей выбраться из города. По ночам сильные дожди. Поэтому мы ждём, когда шторм утихнет. Все мы рады дождям, но не с такими последствиями».

[Фермин Родригес, местный житель и волонтёр]:
«Мы раздаем соседям еду, воду, молоко и сахар, поскольку у них все это заканчивается, потому что всё произошло неожиданно. Мы обеспечиваем их всем необходимым, чтобы они могли пережить этот шторм».

В целом «Тереза» ​вызвала наводнения в регионе и даже снегопад на вулкане Тейде на Тенерифе.

Власти Гран-Канарии заявили, что пытаются восстановить наиболее пострадавшие дороги в экстренном порядке. На это выделили более четырех миллионов евро.

Предупреждения об опасных погодных условиях на ближайшие часы также выпустили для островов Тенерифе, Ла-Гомера и Эль-Йерро.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...