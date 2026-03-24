На испанский остров Гран-Канария обрушился шторм «Тереза»

Шторм «Тереза» ​ударил по Гран-Канарии – третьему по величине испанскому острову в Атлантическом океане. Разрушены дороги,..

Шторм «Тереза» ​ударил по Гран-Канарии – третьему по величине испанскому острову в Атлантическом океане. Разрушены дороги, и некоторые населённые пункты оказались отрезанными или почти отрезанными от внешнего мира.

[местная жительница]:

«Мы здесь в ловушке уже четыре дня, очень мало возможностей выбраться из города. По ночам сильные дожди. Поэтому мы ждём, когда шторм утихнет. Все мы рады дождям, но не с такими последствиями».

[Фермин Родригес, местный житель и волонтёр]:

«Мы раздаем соседям еду, воду, молоко и сахар, поскольку у них все это заканчивается, потому что всё произошло неожиданно. Мы обеспечиваем их всем необходимым, чтобы они могли пережить этот шторм».

В целом «Тереза» ​вызвала наводнения в регионе и даже снегопад на вулкане Тейде на Тенерифе.

Власти Гран-Канарии заявили, что пытаются восстановить наиболее пострадавшие дороги в экстренном порядке. На это выделили более четырех миллионов евро.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Предупреждения об опасных погодных условиях на ближайшие часы также выпустили для островов Тенерифе, Ла-Гомера и Эль-Йерро.

Короткая ссылка на эту страницу: