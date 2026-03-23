Паровые двигатели в космосе: зачем ими оснащают спутники

Паровые двигатели, изобретённые более 200 лет назад, находят новое применение. Теперь в космосе.

На орбите уже находятся малые спутники с мини‑двигателями, в том числе CubeSat. Их запускают университеты, компании и стартапы для научных исследований и наблюдений.

Раньше такие спутники почти не могли менять орбиту или удерживаться на нужной позиции. Новая технология использует воду в маленьких резервуарах: её превращают в пар, который создаёт тягу, позволяя спутнику маневрировать и корректировать высоту.

Система компактная, безопасная и недорогая. И она может дать новый импульс для быстрорастущего рынка малых спутников, которые сейчас запускают тысячами каждый год.

Среди разработчиков двигателей на водяном топливе – британский стартап SteamJet Space Systems. Свой двигатель он назвал TunaCan Thruster, поскольку тот напоминает консервную банку. В нём всего 130 граммов воды. Но этот объём может продлить срок службы малого спутника на годы.

[Марко Паван, соучредитель SteamJet Space Systems]:

«Это своего рода космический чайник. В буквальном смысле мы создаём пар и выбрасываем его. Вот почему он называется SteamJet».

Компания утверждает, что использование воды в качестве топлива дешевле, проще и гораздо экологичнее, чем существующие химические системы. При этом паровой двигатель создаёт тягу на аналогичной скорости.

У SteamJet в настоящее время на орбите семь спутников с такими двигателями. Кроме того, двигательная установка компании будет использоваться на одном из вспомогательных спутников в рамках миссии НАСА «Артемида II». Она запланирована на апрель 2026 года.

