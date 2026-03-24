В аэропорту Нью-Йорка возобновили полёты после столкновения самолёта с пожарной машиной

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия начали восстанавливать полёты после смертоносной аварии на взлётно-посадочной полосе. Самолёт Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной при посадке поздно вечером 22 марта. Погибли два пилота. Еще девять человек получили тяжёлые травмы. Десятки пассажиров пострадали.

Запись с камеры наблюдения зафиксировала момент столкновения. По данным Flightradar24, перед ударом самолёт двигался со скоростью около 40 километров в час.

Во второй половине дня в понедельник часть рейсов возобновили. Но Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что полоса, где произошла авария, будет закрыта до пятницы. Это может привести к задержкам в течение всей недели. Авария уже привела к отмене сотен рейсов в начале рабочей недели.

Следователи Национального совета по безопасности на транспорте США планируют допросить авиадиспетчера, который перед столкновением одновременно вёл ещё одну нештатную ситуацию. Ведомство также изъяло речевой самописец из кабины пилотов и регистратор полётных данных. Ключевой частью расследования станут переговоры между экипажем, диспетчером и наземными машинами.

[Дженнифер Хоменди, глава Нац. совета по безопасности на транспорте]:

«Это довольно серьёзная ситуация и для этого авиадиспетчера. Мы хотим поговорить и с ним, и с другими, кто был на вышке».

Пассажиры в аэропорту говорят, что ситуация остаётся нестабильной.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кассандра Эддингтон, пассажирка из Сан-Антонио]:

«Мы собирались выехать из отеля около трёх утра. Когда проснулись, увидели новости и сразу поняли, что улететь не сможем. Потом авиакомпания прислала уведомление об отмене и перебронировала нам рейс».

[Лорен Йон, пассажирка из Нэшвилла]:

«Пока нас это не затронуло, если не считать переживаний. Наш рейс позже сегодня вечером, поэтому мы просто приехали пораньше, на всякий случай».

Министр транспорта США Шон Даффи отверг сообщения о том, что в момент аварии в аэропорту наблюдалась нехватка персонала и сказал, что в Ла-Гуардии работают 33 авиадиспетчера. По его словам, сообщения о том, что в ночь аварии диспетчер работал один, не соответствуют действительности. При этом сама катастрофа вновь привлекла внимание к нагрузке на американскую систему управления воздушным движением.

Короткая ссылка на эту страницу: