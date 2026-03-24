В Риме открыли для публики монастырский двор, где судили Галилея

В Риме для посетителей открыли двор Джудетти при базилике Святой Марии над Минервой. Обычно для публики он закрыт. Это историческое место связано с работой Святой канцелярии, двумя папскими конклавами и судом над Галилео Галилеем.

Двор находится в нескольких шагах от Пантеона, но по-прежнему сохранил атмосферу уединения. Сегодня в монастыре вокруг двора продолжают жить двадцать доминиканских монахов.

[брат Ауконе, доминиканец]:

«Он задуман как место молитвы, созерцания, и следовательно в каком-то смысле должен располагать монахов к молитве и размышлению».

За века это место посетили многие известные люди, в том числе Святая Екатерина Сиенская и художник эпохи Возрождения Фра Анджелико. В этих стенах также прошли два конклава, на которых были избраны папы Евгений IV и Николай V.

[Клаудио Стринати, историк искусства]:

«Этот двор один из самых больших и, возможно, самый красивый во всём Риме. В древности это был великий культурный центр. И таким он остаётся до сих пор».

Ещё в конце республиканского периода, во времена Юлия Цезаря, здесь собирались для голосования. В конце XIII века на этом месте доминиканцы возвели церковь. Позже первоначальный двор заменили новым. Проект создал архитектор Джудетто Джудетти – ученик Микеланджело.

Стены и своды галерей покрыты фресками. Часть из них посвящена тайнам розария и должна была поддерживать созерцательную жизнь монахов. Но в нишах и углах сохранились и другие изображения, напоминающие о мрачной странице истории этого места.

В XVI веке монастырь использовали как помещения Римской инквизиции. Именно в одной из комнат рядом с этим двором в 1633 году Галилей был вынужден отречься от своей идеи о том, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца.

Рим продолжает открывать новые страницы собственной истории. А многое в нём до сих пор остаётся тайным.

