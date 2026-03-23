Цветы и музыка: в лондонских Садах Кью приветствуют весну

В Королевских ботанических садах Кью уже всё дышит весной. У Пальмовой оранжереи цветут вишни и магнолии. Дождливая зима насытила почву влагой, а мартовское тёплое солнце пробудило деревья к жизни.

[Томас Фрит, сотрудник Садов Кью]:

«Зима была ужасной. Мы неделями не видели солнца, бесконечно шли дожди, но теперь мы пожинаем плоды этого, наблюдая цветение магнолий. Думаю, им хватало воды зимой, а потом, из-за внезапного появления солнца, всё зацвело одновременно. Теперь погода стабильная, поэтому всё продолжает цвести. Так что и магнолии, и вишни в Кью выглядят прекрасно».

Клумбы усыпаны белыми и жёлтыми нарциссами и другими весенними цветами. Садоводы говорят, что раньше они распускались позже.

[Томас Фрит, сотрудник Садов Кью]:

«Мы отслеживаем сроки цветения наших растений. И некоторые особенно чувствительные к температуре виды, такие как нарциссы и подснежники, стали зацветать на четыре-шесть недель раньше, чем 70 лет назад».

Перемены в погоде заставляют садоводов задуматься о том, чтобы выращивать растения, привычные к более сухому и тёплому климату.

Между тем весенний фестиваль в Садах Кью продолжается. В этом году он проходит под названием «Звуки цветения». Повсюду можно услышать мелодии, написанные студентами Королевского музыкального колледжа.

[Джонатан Коул, сотрудник Королевского музыкального колледжа]:

«Семь композиторов написали музыку для разных зон фестиваля цветения в Королевских ботанических садах Кью. Композиторы создают вдохновляющие произведения, которые, как мы надеемся, смогут побудить людей прислушаться к природе, чтобы лучше прочувствовать атмосферу окружающих звуков. Это очень важно».

Фестиваль «Звуки цветения» продлится до 6 апреля.

