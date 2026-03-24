Новый концерт для кларнета поднимает тему защиты деревьев

Дата загрузки: 2026-03-25
В Южной Флориде представили новый концерт для кларнета EBENUS. Произведение создали совместно сирийский кларнетист и композитор Кинан Азмех и французский дирижёр и композитор Кристоф Шаньяр.
Произведение драматичное и напряжённое. Оно состоит из шести частей, каждая из которых символизирует слой дерева – от коры до сердцевины.
Концерт посвящён редкому дереву эбен, которое традиционно используется для изготовления кларнетов и других инструментов. Авторы хотели обратить внимание на то, как климат и деятельность человека влияют на эти деревья.
[Кинан Азмех, композитор и кларнетист]:
«Это произведение о том, чтобы обращать внимание на наш мир, на окружающую среду, на дерево, из которого сделан кларнет. Я хочу, чтобы люди просто вдохновлялись красотой музыки и задавались вопросом, насколько устойчиво мы используем ресурсы».
Проект спонсировал меценат камерного оркестра Symphonia. Премьера состоялась в Южной Флориде и собрала полный зал. Оркестр использовал как классические, так и современные техники игры.
[Кристоф Шаньяр, композитор и дирижёр]:
«Я более 30 лет пишу музыку. Но я никогда раньше не создавал произведение вместе с другим композитором. Здесь мы действительно стали соавторами, создавали музыку вместе».
Для исполнения EBENUS использовались кларнеты из различных пород дерева, включая эбен.
[Аластер Уиллис, дирижёр Symphonia]:
«Оркестр должен не только исполнять классиков вроде Бетховена или Моцарта, но и представлять современную музыку. Мы создаём живое искусство нашего времени».
Концерт EBENUS уже планируют включить в программу международных фестивалей классической музыки, чтобы привлечь внимание широкой аудитории к теме экологии и сохранения редких пород древесины.
