Новый концерт для кларнета поднимает тему защиты деревьев

В Южной Флориде представили новый концерт для кларнета EBENUS. Произведение создали совместно сирийский кларнетист и композитор Кинан Азмех и французский дирижёр и композитор Кристоф Шаньяр.

Произведение драматичное и напряжённое. Оно состоит из шести частей, каждая из которых символизирует слой дерева – от коры до сердцевины.

Концерт посвящён редкому дереву эбен, которое традиционно используется для изготовления кларнетов и других инструментов. Авторы хотели обратить внимание на то, как климат и деятельность человека влияют на эти деревья.

[Кинан Азмех, композитор и кларнетист]:

«Это произведение о том, чтобы обращать внимание на наш мир, на окружающую среду, на дерево, из которого сделан кларнет. Я хочу, чтобы люди просто вдохновлялись красотой музыки и задавались вопросом, насколько устойчиво мы используем ресурсы».

Проект спонсировал меценат камерного оркестра Symphonia. Премьера состоялась в Южной Флориде и собрала полный зал. Оркестр использовал как классические, так и современные техники игры.

[Кристоф Шаньяр, композитор и дирижёр]:

«Я более 30 лет пишу музыку. Но я никогда раньше не создавал произведение вместе с другим композитором. Здесь мы действительно стали соавторами, создавали музыку вместе».

Для исполнения EBENUS использовались кларнеты из различных пород дерева, включая эбен.

[Аластер Уиллис, дирижёр Symphonia]:

«Оркестр должен не только исполнять классиков вроде Бетховена или Моцарта, но и представлять современную музыку. Мы создаём живое искусство нашего времени».

Концерт EBENUS уже планируют включить в программу международных фестивалей классической музыки, чтобы привлечь внимание широкой аудитории к теме экологии и сохранения редких пород древесины.

