Беби-бум среди хищников: трое львят и тигрёнок подрастают в зоопарке в Болгарии

Трое львят радуют публику в зоопарке Стара-Загора в Болгарии. Их родителей зовут Эльза и Лео. В вольере живёт ещё одна взрослая львица. Хищных кошек подарила зоопарку Словения. Он стал их новым домом в сентябре прошлого года.

В помёте Эльзы – два самца и самка. Имена им выбрали путём голосования среди сотен гостей зоопарка. Самку теперь зовут Имани, а её братьев – Макена и Заир.

[Катерина Господинова, смотрительница зоопарка]:

«Детёныши начинают проявлять любопытство к мясу, которое едят их родители. Так что иногда мы даём львятам небольшие порции, чтобы они привыкали к мясу».

Львятам недавно исполнилось по два месяца. К году они полностью перейдут на мясной рацион.

Смотрители постоянно ухаживают за львиным семейством: каждый день убирают вольер и кормят хищников.

[Катерина Господинова, смотрительница зоопарка]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы также часто с ними разговариваем, поскольку они очень общительные животные. В дикой природе львы живут прайдами. По характеру это социальные и привязанные друг к другу животные, поэтому в каком-то смысле они видят и в нас часть своей большой семьи».

А в этом вольере подрастает бенгальский тигрёнок по кличке Мина. Она постарше львят – ей уже четыре месяца. Мина активно играет и хорошо ест.

Скоро в зоопарке начнётся настоящий беби-бум среди больших кошек. Детёныши должны появиться в семействах леопардов, сервалов и каракалов.

В зоологическом саду живёт примерно 800 млекопитающих, птиц и рептилий 76 видов. Здесь также есть центр реабилитации для диких раненых и больных животных. После лечения их выпускают в дикую природу. Те, кому уже нельзя возвращаться обратно, остаются в зоопарке.

Короткая ссылка на эту страницу: