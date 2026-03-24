fb pixel
Телеканал NTD

Великий Антонис ван Дейк снова в Генуе: выставка 60 шедевров

Великий Антонис ван Дейк снова в Генуе: выставка 60 шедевров

В Генуе представили крупнейшую ретроспективу Антониса ван Дейка – одного из самых известных живописцев XVII века...

Дата загрузки: 2026-03-25

Великий Антонис ван Дейк снова в Генуе: выставка 60 шедевров

В Генуе представили крупнейшую ретроспективу Антониса ван Дейка – одного из самых известных живописцев XVII века. Выставка объединяет 60 картин из музеев Европы и частных коллекций, включая Лувр в Париже, Музей Прадо в Мадриде, Национальную галерею в Лондоне и Галерею Уффици во Флоренции.

[Сара Армелла, организатор выставки]:
«Это необычная выставка. Многие картины возвращаются домой впервые, а собранные вместе работы показывают весь путь ван Дейка: от Антверпена до Лондона».

Родившийся в Антверпене в 1599 году, ван Дейк с юных лет проявлял выдающийся талант. Экспозиция начинается с его автопортрета примерно пятнадцатилетнего возраста, где уже видны характерные черты его мастерства: реализм и живость.

[Анна Орландо, куратор выставки]:
«Слово «гений» в полной мере применимо к ван Дейку. Его работы – и религиозные картины, и портреты – остаются живыми и очаровывают зрителя даже спустя века».

После обучения в мастерской Рубенса ван Дейк отправился в долгое путешествие по Европе. В Генуе, куда он прибыл в 1621 году, художник добился огромного успеха как портретист.

[Сара Армелла, организатор выставки]:
«В то время Генуя была глобальным городом и культурным центром. Она привлекала таких мастеров, как Рубенс и ван Дейк. И выставка подчёркивает роль города как международной культурной столицы».

Выставка показывает работы, созданные в разных городах: от Генуи до Антверпена. Есть здесь и его работы, написанные в Лондоне. Там ван Дейк стал придворным художником короля Карла I.

Экспозиция построена не по хронологии, а по темам, что позволяет проследить эволюцию художника через разные страны и годы.

Она будет работать до 19 июля в музее Палаццо Дукале в Генуе.

Короткая ссылка на эту страницу:

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...