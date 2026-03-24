Не менее 66 человек погибли при крушении военного самолёта в Колумбии

В Колумбии потерпел крушение военный самолёт. Он рухнул во время взлёта примерно в двух километрах от аэропорта. На борту было 128 человек, в основном солдаты. Погибли 66 человек, десятки пострадали. Четверо числятся пропавшими без вести.

[Уго Алехандро Лопес, командующий ВС Колумбии]:

«К сожалению, в результате трагической катастрофы погибли 66 военнослужащих. Их личности устанавливают. В числе погибших – шестеро военнослужащих ВВС Колумбии, 58 солдат Национальной армии и двое сотрудников Национальной полиции».

Крушение произошло рядом с городом Пуэрто-Легисамо, который расположен недалеко от границы с Перу и Эквадором. На борту военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules, помимо солдат, находились одиннадцать военнослужащих ВВС и двое полицейских.

Сначала на помощь военным пришли местные жители. Они пытались потушить пожар, а также отвозили пострадавших в больницы. Позже прибыла военная техника. По словам властей, до места крушения трудно добраться, что осложнило спасательные работы.

Пострадавших сначала разместили в близлежащих больницах. Теперь их перевозят в Боготу, чтобы оказать более специализированную помощь.

Министр обороны Колумбии пообещал быстро, тщательно и прозрачно провести расследование. Версию о нападении вооружённой группировки пока исключают.

