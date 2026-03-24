Минюст США подал иск на Гарвард из-за жалоб на антисемитизм

Министерство юстиции США подало иск на Гарвардский университет. Вуз обвиняют в том, что он не обеспечил защиту еврейских и израильских студентов от преследования и дискриминации. Иск подан в федеральный суд в Бостоне. Власти США требуют вернуть федеральные гранты, выделенные университету в период предполагаемого несоблюдения закона, а также просят разрешить заморозку выплат по действующим грантам.

В иске говорится, что Гарвард проявил «намеренное безразличие» к жалобам на притеснение еврейских и израильских студентов. По версии Минюста, вуз не применял университетские правила в полной мере в случаях, когда пострадавшими были представители этих групп.

Гарвард отклонил обвинения и заявил, что уже принял ряд мер, в том числе усилил дисциплинарные процедуры и начал обучение по теме антисемитизма. Он также добавил, что серьёзно относится к вопросам безопасности еврейских и израильских студентов.

После начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года администрация Трампа обвинила ряд учебных заведений США в том, что они недостаточно реагировали на проявления антисемитизма в студенческих кампусах.

Речь о пропалестинских протестах и связанных с ними инцидентах. После их начала еврейские и израильские студенты начали жаловаться на враждебную атмосферу, оскорбления и дискриминацию.

Ранее суд США вынес решение по делу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В августе 2024 года он обязал вуз не допускать ограничений для еврейских студентов после жалоб на их недопуск в отдельные зоны кампуса во время протестов.

Кроме того, в 2025 году администрация заморозила 400 миллионов долларов федерального финансирования для Колумбийского университета. Вуз также обвинили в недостаточной реакции на антисемитизм.

Короткая ссылка на эту страницу: