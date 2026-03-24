Фестиваль огней в Загребе посвятили приходу весны

Этот старый трамвай, заполненный белыми воздушными шарами, превратился в одну из инсталляций Фестиваля света в Загребе. Знакомство со светящимися композициями и лазерными проекциями начинается в историческом центре хорватской столицы.

В целом жителям и гостям Загреба предлагают посетить 21 локацию, где в целом размещены 26 инсталляций и лазерных проекций. Каждая композиция посвящена отдельной теме, в том числе и природе нашей планеты. Например, на стене этого исторического здания уместился целый подводный мир.

Средневековая башня Лотрщак на время стала фиолетовой, а местный парк превратился в игровую площадку. Многие инсталляции интерактивные и вовлекают зрителей в творческий процесс. Кроме того, публика может посмотреть танцевальные представления.

Фестиваль света в Загребе посвящён приходу весны.

[Томислав Томашевич, мэр Загреба ]:

«Мне нравится Фестиваль огней, потому что он вдохновляет жителей Загреба выходить на улицы после зимы и гулять. А сейчас, когда с каждым годом становится всё больше локаций, людям на самом деле приходится много ходить. Это хорошая физическая активность и хороший отдых».

Лазерная проекция также преобразила стены Хорватского национального театра. Здание построено в конце XIX века.

Фестиваль света проходит в Загребе уже восьмой раз. Инсталляции включаются с наступлением темноты. Посещение мероприятия бесплатное.

