В баварском городке Урсберг уже вовсю готовятся к Пасхе. На местной фабрике варят и красят пасхальные..

Как на баварской фабрике красят яйца к Пасхе

В баварском городке Урсберг уже вовсю готовятся к Пасхе. На местной фабрике варят и красят пасхальные яйца. По словам владельцев семейного предприятия, это старейшая в Германии фабрика такого рода. Она работает уже 70 лет.

В пик сезона здесь окрашивают до 34 000 яиц в час. Их закупают только у региональных фермеров. Технология окрашивания за всю историю фабрики не изменилась.

Яйцо сначала покрывают шеллаком, чтобы оно дольше хранилось. Затем варят. Потом наносят карнаубский воск. Он предотвращает сильное проникновение красителя сквозь скорлупу. Краску делают из натуральных ингредиентов.

Все яйца сварены всмятку. На фабрике говорят, что это непростая задача.

[Маркус Ротермель, директор фабрики]:

«Белок застывает при 84 градусах Цельсия, желток – при 68-ми. И мы должны сделать так, чтобы излишнее тепло не проникло в желток . Этот метод – наша коммерческая тайна, поэтому я не могу вам её раскрыть. Но нам всегда удаётся добиться идеального результата».

С середины сентября до Пасхи фабрика открывает двери для гостей. Здесь можно понаблюдать за тем, как белые яйца превращаются в яркий пасхальный символ.

При фабрике также работает магазин, где можно купить окрашенные и неокрашенные яйца и другую фермерскую продукцию. Некоторые местные предприниматели закупают пасхальные яйца для своих торговых точек.

[покупательница]:

«Мы в полном восторге от яиц. Они великолепные: не переварены и не жидкие. У нас есть магазин, и мы дарим каждому покупателю варёное яйцо в предпасхальную субботу. Остальное продаём».

Окрашивание яиц – древняя традиция. Она зародилась задолго до христианства. Во многих культурах яйцо считается символом плодородия, обновления и оживающей весенней природы.

