27 марта 2017

В Вашингтоне цветёт сакура

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В Вашингтон официально пришла весна. Об этом возвестила цветущая сакура.

Ещё около двух недель назад из-за холодов специалисты опасались, что цветение не будет столь обильным.

Но всё обошлось, и теперь сотни местных жителей и туристов спешат в парк с японскими вишнями, чтобы полюбоваться великолепным зрелищем.

[посетительница парка]:
«Мы даже не знали, увидим ли какие-нибудь цветы на деревьях, потому что по прогнозу должен идти дождь. Из-за него облетели бы все лепестки. Так что мы очень довольны увиденным».

[посетительница парка]:
«С тех пор, как я увидела это впервые, цветение стало чем-то очень важным для меня. Поэтому мне нравится моё украшение на голове, мне нравятся эти прекрасные цветы. Всё очень здорово».

3000 вишнёвых деревьев столице США подарил в 1912 году мэр Токио. По традиции вместе с началом цветения сакуры в Вашингтоне стартует фестиваль японской культуры. Он продолжается две-три недели.

В это время к приливному бассейну, вдоль которого расположился вишнёвый парк, приезжает более миллиона посетителей.

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