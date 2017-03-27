В Вашингтоне цветёт сакура

Ещё около двух недель назад из-за холодов специалисты опасались, что цветение не будет столь обильным.
Но всё обошлось, и теперь сотни местных жителей и туристов спешат в парк с японскими вишнями, чтобы полюбоваться великолепным зрелищем.
[посетительница парка]:
«Мы даже не знали, увидим ли какие-нибудь цветы на деревьях, потому что по прогнозу должен идти дождь. Из-за него облетели бы все лепестки. Так что мы очень довольны увиденным».
[посетительница парка]:
«С тех пор, как я увидела это впервые, цветение стало чем-то очень важным для меня. Поэтому мне нравится моё украшение на голове, мне нравятся эти прекрасные цветы. Всё очень здорово».
3000 вишнёвых деревьев столице США подарил в 1912 году мэр Токио. По традиции вместе с началом цветения сакуры в Вашингтоне стартует фестиваль японской культуры. Он продолжается две-три недели.
В это время к приливному бассейну, вдоль которого расположился вишнёвый парк, приезжает более миллиона посетителей.