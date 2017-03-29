Хотите быть стройными? Ешьте спаржу

У немецких фермеров — «горячая» пора. В полях поспевает спаржа. Этот деликатес пользуется большим спросом у тех, кто хочет похудеть.

[Петер Липп, фермер]:

«В спарже мало углеводов, но есть витамины, микро- и макроэлементы, а также – грубые волокна. У тех, кто ест спаржу, будет идеальная фигура».

В этом году из-за тёплой солнечной погоды урожай созрел на несколько недель раньше, чем в прошлом.

[Петер Липп, фермер]:

«Мы нашли первую спаржу 13 марта, но она была единственной, поэтому не стоило начинать. Теперь же благодаря солнечной погоде у нас много зрелой спаржи. Если всё пойдёт в том же темпе, то сезон будет очень хороший».

Сбор спаржи обычно длится с марта по июнь. В это время по всей Германии появляются киоски, где продают деликатес.

Интересно, что в начале Второй мировой войны нацисты решили, что спаржу сажать не стоит. По их мнению, она недостаточно богата калориями и не оправдывает затрат на выращивание. После войны в Восточной Германии спаржу также объявили дорогим и ненужным деликатесом. Социал-демократические власти решили, что её выращивание – пустая трата времени и бесполезная эксплуатация земли.

Однако в последние годы этот продукт снова стал популярным. В Германии любят не зелёную, а белую спаржу. Чтобы получить растение такого цвета, грядки накрывают тканью и не дают стеблям прорастать выше земли. Собирают деликатес вручную.