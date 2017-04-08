В Швеции задержаны двое подозреваемых в теракте

В Швеции задержали двоих подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме, который произошел 7 апреля.

Первый задержанный – 39-летний мужчина. Его арестовали в пятницу в микрорайоне в 40 километрах от центра города. Сообщается, что у него нашли узбекский паспорт, и что он в сети выражал публичные симпатии террористам. Второго подозреваемого арестовали в ночь на субботу в пригороде Хюлста.

Напомним, днём в пятницу грузовик на большой скорости начал сбивать прохожих на Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Проехав полкилометра, он врезался в здание торгового центра. Четыре человека погибло, 15 пострадали.

Как выяснилось, автомобиль принадлежал грузовой компании, и ранее его похитили.

Полиция продолжает расследование и просит гостей пока не приезжать в Стокгольм без особой надобности.

[Ян Эвенссон, помощник начальника полиции]:

«Мы продолжаем интенсивно работать, усиливая многие направления. Мы по-прежнему просим людей воздержаться от поездок в Стокгольм, если они не очень важны. Потому что наша первоочередная задача – спокойно сделать свою работу, нам по-прежнему нужно работать на месте атаки».

Ответственность за нападение пока никто не взял. Прошлогодние подобные атаки – в июле во Франции и в декабре в Германии – осуществило «Исламское государство».