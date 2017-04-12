ООН ещё громче призывает помочь Африке справиться с голодом

Массовый голод всё стремительнее угрожает четырём странам – Сомали, Южному Судану, Нигерии и Йемену. И если в ближайшие дни не принять масштабных мер, то бедствие станет неизбежным. Об этом заявляет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Около 20 миллионов человек живут в районах, которые сильно страдают от засухи, военных конфликтов, либо и того и от другого сразу.

Один из наглядных примеров – лагерь для сомалийских беженцев на юго-востоке Эфиопии. Там от недоедания страдают до 80% вновь прибывших детей в возрасте от полугода до 5 лет.

[Адриан Эдвардс, представитель УВКБ ООН]:

«Ситуация в самом деле критическая. Она стремительно развивается на большой территории Африки – с Запада на Восток. Международному сообществу нужно отреагировать на неё сейчас максимально быстро и сконцентрированно».

Назревающий кризис может быть даже ещё масштабнее, чем страшная засуха в странах Африканского Рога в 2011 году, когда погибло более 260 тысяч человек.

[Адриан Эдвардс, представитель УВКБ ООН]:

«Мы всеми силами хотим предотвратить новые губительные катаклизмы. Необходимо финансирование, и нам нужно всеми силами оказывать гуманитарную помощь. И то мы уже опоздали».

Ранее ООН запросила на свои гуманитарные операции в этих четырех странах 4 миллиарда 400 миллионов долларов. Пока не удалось собрать и четверти этой суммы. Некоторые программы вообще финансируются лишь на 3%.