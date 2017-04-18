В футбол древних майя сыграли в Теотиуакане

Примерно так тысячи лет назад играли в футбол ольмеки, майя, а затем — и ацтеки. Мяч грациозно отбивали бедром, и ни в коем случае не касались его стопами и ладонями.

Древнюю традицию решили возобновить в Мексике. Первый чемпионат по футболу доколумбовой эпохи проходит рядом с древним городом Теотиуакан.

[Армандо Осорио, организатор чемпионата]:

«Я хочу, чтобы мы, мексиканцы, узнали, насколько богаты наши культура, искусство и спорт, как много у нас ремёсел. Нам можно гордиться тем, что мы первыми в мире проводим такой чемпионат».

Правила игры могут немного меняться. По договорённости допустимо отбивать мяч локтем или коленом.

Если мяч пропустили, значит, как и в современной игре – очко получают соперники.

[зритель]:

«Интересно смотреть, как и женщины, и мужчины играют в доколумбовый футбол. Для меня это важное событие. Я горжусь тем, что они стараются сохранить культуру предков».

В чемпионате участвуют команды со всей Мексики. Некоторые приехали даже из-за рубежа.

[Франц Новело, участник чемпионата]:

«Меня переполняет гордость. Ведь я могу участвовать в этом, сохранять корни цивилизации майя и принадлежать к тому поколению, которое возрождает традиционную культуру».

Для представителей мезоамериканской цивилизации игра в мяч символизировала движение Солнца.