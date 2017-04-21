Музыка – против войны: скрипач дал концерт в Мосуле

[Амин Мукдад, скрипач]:

«Для меня это возможность отправить послание миру и выразить протест терроризму и всем идеологиям, которые ограничивают свободу. Музыка – прекрасная вещь. А те, кто против неё – безобразны».

Среди руин мечети пророка Юнуса в Мосуле звучит скрипка. Так иракский музыкант Амин Мукдад выражает своё твёрдое «нет» группировке «Исламское государство», запрещённой в России и других странах. Это его первый концерт в Мосуле за последние три года. При власти террористов музыка была под запретом.

На западе Мосула всё ещё идут бои. Солдаты правительственной армии сначала не разрешали концерт. Опасались, что не смогут защитить зрителей. Однако позже смягчились.

О концерте Амин сообщил через социальные сети. Мечеть пророка Юнуса выбрал как символ единства. Молиться сюда приходили и мусульмане, и христиане.

[жительница Мосула]:

«Я узнала о концерте в мечети и решила прийти. Это событие отображает Мосул. Это Мосул во всей своей красе. Я здесь, чтобы сказать: война не уничтожила жизнь здесь. Вы видите это. А ещё мы хотим быть счастливыми, хотим слушать музыку».

Захватив город, боевики врывались в дома музыкантов и отбирали музыкальные инструменты. Кое-что удавалось от них спрятать, рискуя жизнью.

[Анас Хассан Махмуд, друг Амина Мукдада]:

«Раньше мы играли потихоньку там, где никто не слышал. Ведь ИГИЛ запрещало музыку, как и многое другое, в том числе – телефоны. Мы выкинули сим-карты. Спутниковые тарелки тоже нам запретили. Но скрипку мы не могли выбросить и на свой страх и риск сохранили». [Амин Мукдад, скрипач]:

«Люди всегда любили музыку. Но при террористах боялись признаться в этом. А мы, рискуя жизнью, не слушались».

На концерт Амина пришли около 20 человек, в основном, — молодёжь.