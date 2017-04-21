21 апреля 2017

Музыка – против войны: скрипач дал концерт в Мосуле

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Среди руин мечети пророка Юнуса в Мосуле звучит скрипка. Так иракский музыкант Амин Мукдад выражает своё твёрдое «нет» группировке «Исламское государство», запрещённой в России и других странах. Это его первый концерт в Мосуле за последние три года. При власти террористов музыка была под запретом.

[Амин Мукдад, скрипач]:
«Для меня это возможность отправить послание миру и выразить протест терроризму и всем идеологиям, которые ограничивают свободу. Музыка – прекрасная вещь. А те, кто против неё – безобразны».

На западе Мосула всё ещё идут бои. Солдаты правительственной армии сначала не разрешали концерт. Опасались, что не смогут защитить зрителей. Однако позже смягчились.

О концерте Амин сообщил через социальные сети. Мечеть пророка Юнуса выбрал как символ единства. Молиться сюда приходили и мусульмане, и христиане.

[жительница Мосула]:
«Я узнала о концерте в мечети и решила прийти. Это событие отображает Мосул. Это Мосул во всей своей красе. Я здесь, чтобы сказать: война не уничтожила жизнь здесь. Вы видите это. А ещё мы хотим быть счастливыми, хотим слушать музыку».

Захватив город, боевики врывались в дома музыкантов и отбирали музыкальные инструменты. Кое-что удавалось от них спрятать, рискуя жизнью.

[Анас Хассан Махмуд, друг Амина Мукдада]:
«Раньше мы играли потихоньку там, где никто не слышал. Ведь ИГИЛ запрещало музыку, как и многое другое, в том числе – телефоны. Мы выкинули сим-карты. Спутниковые тарелки тоже нам запретили. Но скрипку мы не могли выбросить и на свой страх и риск сохранили».

[Амин Мукдад, скрипач]:
«Люди всегда любили музыку. Но при террористах боялись признаться в этом. А мы, рискуя жизнью, не слушались».

На концерт Амина пришли около 20 человек, в основном, — молодёжь.

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