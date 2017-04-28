Дом винтажной музыки открылся в Москве

[Кристина Беленькая, владелица коллекции]:

«Это во все времена было предметом роскоши. Эти вещи стояли в дорогих салонах, гостиных, они украшали дома. Мне, прежде всего, нравится их внешний вид и звук. У каждого свой тембр и голос. Слушая эту музыку, сразу окунаешься в ту эпоху волей-неволей».

В Москве открылся Дом винтажной музыки. Патефоны, граммофоны, радиоприёмники. Самым старинным экспонатам — более 100 лет. В то время они были в особой цене. Музыку слушать могли, в основном, только вживую: в театре или на концерте.

Аппарат компании Victrola был одним из самых желанных. В начале прошлого века его рекламировал сам Федор Шаляпин. Механизм запускался вручную.

Чтобы аппарат покупали ещё охотнее, мастера создали эффектное дополнение. Деревянная фигурка Растус отбивает чечётку под ритм пластинки.

[Жорж Сергеев, экскурсовод]:

«Шаляпин согласился рекламировать, потому что признавал звучание своего голоса только из них. Говорил, что это единственная возможность услышать себя со стороны».

А этот аппарат с восточным антуражем — из ультралимитированной коллекции. Создан в 1953-м. В год коронации королевы Елизаветы.

Считается, что он внёс вклад в развитие дипломатических отношений между Китаем и Великобританией, которых не было до середины 50-х.

[Кристина Беленькая, владелица коллекции]:

«Специально делают в стиле китайской лаковой миниатюры лучшие мастера Великобритании. Их порядка 80 штук, и каждый из них расписан в единственном экземпляре. Первые образцы дарятся Китайской делегации в знак уважения и желания наладить отношения».

В экспозиции — более 300 экспонатов. И коллекция постоянно пополняется новыми экземплярами.