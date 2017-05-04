Зрители в Лос-Анджелесе назвали шоу Shen Yun прекрасным и захватывающим

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Компания классического китайского танца Shen Yun заслужила высокую похвалу зрителей в Лос-Анджелесе.
Шоу посетили многие представители художественных и дизайнерских кругов.
Каждый отметил в шоу что-то для себя.[Филип Нильсен, директор компании дизайна интерьера]:
«На фоновом экране была графика. Когда появлялись танцоры, то казалось, что они выпрыгивают с экрана. Мне это очень понравилось, потому что я такого нигде больше не видел. Сама графика, её плавность просто потрясающие. Это было прекрасно и незабываемо».
Зрители говорят, что Shen Yun даёт возможность узнать больше о китайской культуре.[Лина Ху, предприниматель]:
«Великолепное шоу. Рекомендую всем американцам его посмотреть». [Дуглас Дай, дизайнер интерьера]:
«Шоу мне в самом деле очень понравилось. Я давно хотел его посетить, и я думаю, что это стоит сделать всем. Вы увидите прекрасные танцы и культуру». [Филип Нильсен, директор компании дизайна интерьера]:
«Приходите, приходите, приходите и посмотрите шоу Shen Yun. Сегодня это самое позитивное и захватывающее шоу из всех. И не думайте, что оно показывает культуру только Азии, оно показывает общечеловеческую культуру».
На этой неделе Shen Yun будет выступать в городе Ньюарке штата Нью-Джерси.