04 мая 2017

Зрители в Лос-Анджелесе назвали шоу Shen Yun прекрасным и захватывающим

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Компания классического китайского танца Shen Yun заслужила высокую похвалу зрителей в Лос-Анджелесе.

Шоу посетили многие представители художественных и дизайнерских кругов.

[Филип Нильсен, директор компании дизайна интерьера]:
«Мне очень понравилось. Мне кажется, это — лучшее, что я видел в жизни в плане танца, креативности, нарядов и графики».

[Линда Готье, художница]:
«Просто прекрасно. Меня поразила история Китая, прекрасные древние танцы, а также то, как нам рассказали о современном Китае, о культурной революции и трудностях, которые есть сегодня».

[Дуглас Дай, дизайнер интерьера]:
«В рекламе по телевизору показывают лишь часть. Намного зрелищнее увидеть всё вживую. Я очарован».

[Лина Ху, предприниматель]:
«Я живу в США 25 лет и подобное я увидела впервые. Это удивительно».

Каждый отметил в шоу что-то для себя.

[Дуглас Дай, дизайнер интерьера]:
«Я в восторге, шоу прекрасное и зрелищное. Также уникальная музыка. Так чудесно, когда есть живой оркестр. Он делает концерт ещё более прекрасным».

[Даниэла Юбенк, художница]:
«[О танцорах] Непревзойдённо. Очень талантливые, очень подвижные. Хотела бы я так танцевать».

[Филип Нильсен, директор компании дизайна интерьера]:
«На фоновом экране была графика. Когда появлялись танцоры, то казалось, что они выпрыгивают с экрана. Мне это очень понравилось, потому что я такого нигде больше не видел. Сама графика, её плавность просто потрясающие. Это было прекрасно и незабываемо».

Зрители говорят, что Shen Yun даёт возможность узнать больше о китайской культуре.

[Лина Ху, предприниматель]:
«Великолепное шоу. Рекомендую всем американцам его посмотреть».

[Дуглас Дай, дизайнер интерьера]:
«Шоу мне в самом деле очень понравилось. Я давно хотел его посетить, и я думаю, что это стоит сделать всем. Вы увидите прекрасные танцы и культуру».

[Филип Нильсен, директор компании дизайна интерьера]:
«Приходите, приходите, приходите и посмотрите шоу Shen Yun. Сегодня это самое позитивное и захватывающее шоу из всех. И не думайте, что оно показывает культуру только Азии, оно показывает общечеловеческую культуру».

На этой неделе Shen Yun будет выступать в городе Ньюарке штата Нью-Джерси.

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