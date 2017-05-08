Миссия «Экзомарс» вступает во вторую стадию

ESA/ATG medialab

Октябрь 2016 года. Это кадры контрольного центра Европейского космического агентства в немецком Дармштадте. На Землю только-что дошли данные, что орбитальный аппарат «Трейс Гас Орбитер» и спускаемый марсоход «Скиапарелли» наконец достигли Красной планеты.

Но радость длилась недолго. В последние 50 секунд спуска у «Скиапарелли» возникли неполадки. Аппарат упал на каменистую поверхность планеты.

Теперь же, спустя почти полгода, эксперты ЕКА готовятся ко второй фазе миссии «Экзомарс».

Они уже проверили все инструменты «Трейс Гас Орбитера», который вращается вокруг Марса. Вскоре он должен начать изучение атмосферы планеты, в частности — метана.

[Йорге Ваго, участник миссии «Экзомарс»]:

«Аппарат будет изучать активные процессы, которые происходят сегодня на Марсе. И наличие жизни – это одно из возможных объяснений. Мы будем как Шерлок Холмс пытаться увидеть общую картину геологической и биологической активности на планете, в результате которой вырабатывается метан».

Перед тем как аппарат начнёт свою миссию, ему нужно изменить орбиту. Сейчас она напоминает эллипс, а должна по форме приблизиться к кругу. Маневрировать очень непросто.

[Сильвия Сангиорги, участница миссии «Экзомарс»]:

«Мы должны замедлиться, затормозить. Но так как у нас недостаточно топлива, чтобы сделать это при помощи двигателя, нам нужно использовать для торможения атмосферу».

Процесс небыстрый. Потребуется около года. Могут случиться непредвиденные ситуации, поскольку атмосфера Марса периодически расширяется либо сокращается.

[Сильвия Сангиорги, участница миссии «Экзомарс»]:

«Нам нужно быть очень осторожными: когда аппарат окажется в более плотной атмосфере, чем предполагалось, нам нужно удостовериться, что он не получит повреждений».

В то время как одни эксперты работают над текущей миссией, другие готовятся к новой под названием «Экзомарс-2020». К Красной планете отправят марсоход. У него будут инструменты, чтобы бурить вглубь поверхности на два метра.

Сейчас учёные обсуждают возможные места посадки.

[Йорге Ваго, участник миссии «Экзомарс»]:

«Мы хотим найти древнюю зону. Есть предположение, что условия на поверхности Марса от 4 миллиардов 300 миллионов до 3 миллиардов 900 миллионов лет назад были похожи на земные, когда на нашей планете зарождалась жизнь».

Также учёные хотят найти место, где могла сохраниться вода в жидком виде.