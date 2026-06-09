Землетрясение на Филиппинах: уже 37 жертв

65-летняя филиппинка Диослинда сидит у руин рухнувшего супермаркета в городе Хенераль-Сантос. Под завалами – один из..
Дата загрузки: 2026-06-10
65-летняя филиппинка Диослинда сидит у руин рухнувшего супермаркета в городе Хенераль-Сантос. Под завалами – один из двух её сыновей.
[Диослинда Делувио, мать пропавшего без вести]:
«Последнее, что мне сообщили, это что поисковая группа прибудет на следующий день для извлечения тела. Это не будет спасением, потому что сердцебиения больше не фиксируют».
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник утром у берегов южного острова Минданао. Подземные толчки ощущались по всему Минданао и даже в индонезийском Манадо за 420 километров отсюда.
Число погибших возросло до 37. Ещё сотни людей получили телесные повреждения.
Больше всего пострадал город Хенераль-Сантос. Здесь частично обрушились несколько небольших зданий. Повреждена инфраструктура, включая главный подъездной мост.
Из-под руин этого здания удалось спасти двух человек. Ещё одного нашли погибшим и ищут тела ещё двоих.
[Диослинда Делувио, мать пропавшего без вести]:
«Прошу одного: чтобы его сегодня же нашли, и мы могли обрести покой».
Эта катастрофа случилась через восемь месяцев после того, как Филиппины пережили самое смертоносное землетрясение за 12 лет. Тогда у центрального острова Себу произошло неглубокое землетрясение магнитудой 6,9. Погибли 79 человек.
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