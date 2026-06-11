Новый международный аэропорт Сиднея примет первых пассажиров в октябре

Новый международный аэропорт Западного Сиднея начнёт принимать пассажиров 25 октября. Проект стоимостью 5,6 миллиарда австралийских долларов готовили более десяти лет.

Первый рейс отправится в Голд-Кост. Его выполнит авиакомпания Jetstar. Перелёт запланирован на 11 часов утра по местному времени.

[Мадлен Кинг, министр ресурсов Австралии]:

«Теперь это абсолютно официально: наш новый круглосуточный международный аэропорт откроется для пассажиров 25 октября».

Новый аэропорт расположен примерно в 60 километрах к западу от центра Сиднея. В отличие от действующего аэропорта города, который не может принимать и отправлять самолёты ночью из-за ограничений по шуму, новая воздушная гавань будет работать 24 часа в сутки.

Jetstar планирует выполнять отсюда до 14 рейсов в неделю в Мельбурн, четыре – в Голд-Кост и три – в Брисбен.

[Мадлен Кинг, министр ресурсов Австралии]

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«Первые пассажиры получат возможность 25 октября вылететь из Западного Сиднея в Голд-Кост. Это откроет новые возможности для внутренних перевозок. Мы очень гордимся тем, что именно Jetstar станет первой авиакомпанией, выполнившей рейс из этого аэропорта».

На первом этапе аэропорт рассчитан на обслуживание 10 миллионов пассажиров в год. Руководство рассчитывает постепенно увеличивать пропускную способность по мере роста спроса.

[Саймон Хикки, генеральный директор аэропорта Западного Сиднея]:

«Мы будем работать круглосуточно, и у нас будут возможности для дальнейшего расширения. По мере роста спроса аэропорт будет продолжать развиваться».

В перспективе аэропорт может достичь масштабов лондонского Хитроу. Однако на это потребуются десятилетия.

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