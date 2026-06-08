Сильное землетрясение на Филиппинах: не менее 12 погибших

На юге Филиппин в районе острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные точки зафиксировали в восьмом..
Дата загрузки: 2026-06-09
На юге Филиппин в районе острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные точки зафиксировали в восьмом часу утра. Потом было много афтершоков, которые ощущались по всей Малайзии.
Погибли не менее 12 человек, более 200 получили телесные повреждения.
Вдоль близлежащих побережий поднялось цунами высотой 1 метр. Более слабые волны цунами были зафиксированы в Индонезии и Малайзии.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угроза цунами в основном миновала примерно через пять часов после землетрясения. В результате цунами разрушений и жертв нет.
Согласно данным Филиппинского института, это самое сильное землетрясение для страны в этом году. Очаг залегал в море на глубине 33 километра, примерно в 32 километрах к юго-западу от города Маасим в провинции Сарангани.
Сильнее всего пострадал южный портовый город Хенераль-Сантос с населением более 700 000 человек. Это центр экспортной торговли тунцом и другими товарами. Здесь сообщают о семерых погибших и 130 пострадавших. Ещё восемь человек пропали без вести. Частично обрушились несколько небольших зданий. Повреждена инфраструктура, включая главный подъездной мост.
Еще пять человек погибли в южных провинциях Южный Котабато и Западное Давао, а также на острове Балут.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что национальное правительство принимает меры.
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