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Скандал в Индонезии: более 100 детей связывали в детском саду

Скандал в Индонезии: более 100 детей связывали в детском саду

Громкое расследование в индонезийском городе Джокьякарта. Полиция задержала 13 сотрудниц частного детского сада Little Aresha. Их..

Дата загрузки: 2026-06-12

Скандал в Индонезии: более 100 детей связывали в детском саду

Громкое расследование в индонезийском городе Джокьякарта. Полиция задержала 13 сотрудниц частного детского сада Little Aresha. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми и халатности. Во время рейда в конце апреля правоохранители обнаружили большинство воспитанников заведения в возрасте от двух до шести лет связанными.

Среди арестованных – владелица центра, директор и воспитатели. Следователи утверждают, что учреждение работало без лицензий. По данным полиции, некоторых детей привязывали к дверям, а помещения были переполнены.

[Апри Савитри, сотрудница полиции Джокьякарты]:
«Некоторые младенцы были туго стянуты пелёнками. У некоторых детей были связаны руки, у других – ноги. А у некоторых – и руки, и ноги. Также был ребёнок, чья нога была привязана к двери. Мы увидели, что комнаты были очень тесными, и в каждой находилось большое количество детей и младенцев».

Отец бывшей воспитанницы детского сада говорит, что его дочь постоянно боялась туда ходить, а на её теле начали появляться синяки.

[Алдева Анджасмара Халип, отец пострадавшей девочки]:
«До рейда мы уже начали что-то подозревать. Всё началось с того, что моя дочь говорила, что воспитательница злая, и не хотела идти в садик».

Рейд провели после того, как одна из сотрудниц садика сообщила о происходящем.

Заведение работало с 2018 года. Месячная плата за посещение составляла 56 долларов. Это был один из самых дорогих детских садов в городе.

Правительство Индонезии пообещало усилить контроль за детскими учреждениями и провести проверку подобных садиков по всей стране.

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