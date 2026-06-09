Тысячи французов вышли на протест после убийства 11-летней девочки

Тысячи людей собрались в Париже на акцию протеста после убийства 11-летней Лианны. Участники демонстрации обвиняют судебную..
Дата загрузки: 2026-06-10
Тысячи людей собрались в Париже на акцию протеста после убийства 11-летней Лианны. Участники демонстрации обвиняют судебную систему и государственные органы в неспособности защитить детей.
Тело девочки, пропавшей 29 мая в небольшом городе Флёранс на юге Франции, нашли 4 июня в поле недалеко от её дома. По делу задержали 41-летнего отца её одноклассницы. По данным следствия, его видели вместе с ребёнком в день исчезновения.
Дело обрело широкий резонанс после того, как стало известно, что на подозреваемого поступали жалобы в связи с сексуальными действиями в отношении несовершеннолетних девочек. Самое серьёзное заявление поступило в августе прошлого года. Тогда мать десятилетней девочки обвинила его в изнасиловании её дочери. Несмотря на медицинские доказательства, мужчину так и не допросили.
[Ава Ди Роже, мать двоих детей]:
«Не понимаю, как этот человек, на которого было столько жалоб, мог угрожать матери заявлением в полицию, а его самого полиция не воспринимала всерьёз, потому что не было доказательств? Мир сошёл с ума. Мы здесь, чтобы поддержать семью маленькой Лианны. Моя дочь того же возраста, поэтому это очень тяжело».
[Анн-Сесиль Майльфер, президент фонда Fondation des Femmes]:
«Пока нам говорят, что нет времени расследовать дела, ежегодно насилуют 160 тысяч детей, также более 100 тысяч женщин становятся жертвами изнасилования, а одна женщина погибает каждые три дня».
Министр юстиции Франции признал, что судебная система не смогла защитить Лианну. Он также заявил, что поручил прокурорам пересмотреть 70 000 текущих заявлений о насилии в отношении несовершеннолетних.
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