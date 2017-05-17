Этот скейтборд — необычный. Это первый продукт берлинского стартапа Faraday Motion. Во-первых, он напечатан на 3D-принтере, во-вторых, электронный, а ещё им можно управлять при помощи телефона.

Компания хочет революционизировать способы передвижения по улицам городов. Например, заменить велосипеды.

На одной подзарядке скейтборд может проехать 10 километров. Максимальная скорость – 30 километров в час.

Ехать достаточно просто: сначала подключаете телефон к скейтборду по Bluetooth или WiFi. Затем, чтобы ехать, опускаете его вниз, чтобы затормозить – поднимаете вверх.

[Сьюн Педерсен, глава Faraday Motion]:

«На самом деле мы пытаемся создать платформу для производства разных электрических транспортных средств. У нас есть компоненты, при помощи которых вы сможете создать продвинутые электрические скейтборды или что-то другое».

Скейтборд продаётся в разобранном виде за 500 евро. Если вы хотите уже готовый продукт, он обойдётся в 800 евро.

[Константин Колак, глава Faraday Motion]:

«У нас два вида покупателей. Одни — мыслители и создатели. Им нравится брать нашу основу и создавать что-то своё, придумывать новые элементы. И есть молодые поклонники гаджетов и высоких технологий. Они хотят получить максимум от технологий и потом хорошо повеселиться».

Компания также показала прототип «Гиперборда». Эту более крупную версию обещают выпустить летом. Она сможет ехать дольше и быстрее.