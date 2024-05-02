Полиция заполонила кампус Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

После того как полиция убрала пропалестинский лагерь в кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке, в центре внимания..

После того как полиция убрала пропалестинский лагерь в кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке, в центре внимания оказался Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В его кампус в среду вечером также вошли сотни полицейских, чтобы убрать палатки и баррикады протестующих студентов.

Причиной послужили ожесточённые стычки между двумя противоборствующими лагерями – пропалестинскими и произраильскими демонстрантами. Кто их начал, пока неясно. Но администрация вуза объявила протесты в кампусе незаконными и вызвала полицию. Она также описала стычки как «ужасающие акты насилия».

Демонстранты с обеих сторон обливали друг друга неизвестными веществами, завязались драки. Спокойствие восстановили прибывшие на место полицейские.

Ректор Университета также заявила, что среди протестующих были люди, не связанные с кампусом.

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Между тем, в Нью-Йорке работники коммунальных служб убирают осколки стекла недалеко от здания Гамильтон-холл в кампусе Колумбийского университета, который был занят пропалестинскими демонстрантами.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что во время штурма здания и зачистки территории кампуса арестовали около 300 человек. Он также обвинил в протестах внешних агитаторов.

Кроме того, полицию вызвали для очистки лагерей и проведения ночных арестов в Университете Тулейн в Новом Орлеане, Университете Аризоны, Городском колледже Нью-Йорка в Гарлеме и некоторых других вузах.

Нападение боевиков ХАМАС из сектора Газа на юг Израиля 7 октября и последовавшее за этим израильское наступление на палестинский анклав вызвали самый большой всплеск студенческой активности в США со времен антирасистских протестов 2020 года. Студенты протестуют в десятках вузов по всей стране.

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