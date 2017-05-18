Энтузиаст готов наполовину очистить Тихий океан от мусора за пять лет

[Боян Слат, глава фонда Ocean Cleanup]:

«Ежегодно миллионы тонн пластика попадают в океаны, а затем собираются в пяти точках, которые называются мусорными пятнами. Самое крупное – «Большое тихоокеанское мусорное пятно». Оно находится между Гавайями и Калифорнией».

Молодой нидерландский изобретатель Боян Слат обещает наполовину очистить Тихий океан от мусора за пять лет. Основанный им фонд Ocean Cleanup начнёт выполнять задачу уже в следующем году.

Боян Слат считает, что все ранее предложенные способы очистки океанских вод слишком дорогостоящие. К тому же, они принесут результаты только через тысячи лет.

Изобретатель решил собирать мусор с помощью плавучих барьеров в форме дуги длиной один-два километра. Конструкцию утяжелят грузами. Она будет дрейфовать по течению, но медленнее плавающих отходов. Таким образом, в центре такой ловушки будет скапливаться различный мусор.

[Боян Слат, глава фонда Ocean Cleanup]:

«Мы решили не охотиться за мусором, а позволить ему самому прийти к нам. Мы будем использовать плавучие барьеры в местах океанских течений. Думаю, мы сможем поймать половину всего мусора за пять лет».

Пластиковые отходы несут огромную опасность морским обитателям. Они не разлагаются, а лишь распадаются на мелкие части под воздействием света. Причём такой распад происходит вплоть до молекулярного уровня.

Морские животные путают мелкие частички пластика с планктоном и съедают их. Такой мусор также часто оказывается в желудках птиц и черепах. При этом пластик способен накапливать токсичные вещества, что ещё больше вредит животному миру.

[Боян Слат, глава фонда Ocean Cleanup]:

«Загрязнение океана пластиком – это огромное экологическое бедствие. Сотням видов морских обитателей угрожает исчезновение. Со временем весь крупный мусор становится ещё более опасным. Примерно 97% пластика распадётся на микрочастицы. Потом они попадут в пищевую цепочку и дойдут до людей, а это потенциальная опасность для их здоровья».

Некоторые эксперты критикуют проект, считая, что усилия Слата окажутся напрасными. Кроме того, по их мнению, могут пострадать мелкие живые организмы, которые тоже дрейфуют вместе с течением.

Слат же настроен оптимистично. Весь собранный в океане пластик отправят на вторичную переработку.

[Боян Слат, глава фонда Ocean Cleanup]:

«Мы переработаем его в пластмассовые гранулы. Это уже готовый продукт, который можно перепродать различным компаниям. Можно будет изготавливать премиальные товары под маркой Ocean Plastic. Так что ваш новый автомобиль или стул, или корпус смартфона могут сделать из такого материала».

Желание очистить океан появилось у изобретателя, когда ему было 16 лет. Он отдыхал на курорте в Греции. Ныряя в морские воды, видел не рыбу, а полиэтиленовые пакеты.

Фонд Ocean Cleanup нидерландец основал в 2013-м. На реализацию проекта пока собрано чуть более 30 миллионов долларов. Этого недостаточно, и Боян Слат продолжает искать спонсоров.

Если система окажется успешной, то изобретатель планирует применить её и в других водах мирового океана.