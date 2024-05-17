Ночной взрыв в Дюссельдорфе: трое погибших

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Дюссельдорф на востоке Германии. Инцидент произошёл ночью. Сначала..

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Дюссельдорф на востоке Германии.

Инцидент произошёл ночью. Сначала загорелся киоск на первом этаже шестиэтажного здания. Информация об этом поступила в пожарную службу. Пламя распространилось быстро. Около полтретьего ночи прогремел взрыв, в результате чего загорелись уже другие этажи здания.

На место прибыли более сотни пожарных. Нескольких людей снимали с балконов с помощью лестниц.

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Сообщается о троих погибших и 16 пострадавших. Двое из них – в критическом состоянии.

В результате взрыва загорелись припаркованные рядом со зданием машины. Обломки разлетелись на большую территорию вокруг.

Что стало причиной возгорания и взрыва, пока неизвестно. Полиция начала расследование.

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