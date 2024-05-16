Каждую весну алжирцы из племён Бени-Месра и Хелали собираются вместе, чтобы сыграть в игру «Кора», сохраняя..

Палочки и мячик: два алжирских племени 500 лет играют в игру примирения

Каждую весну алжирцы из племён Бени-Месра и Хелали собираются вместе, чтобы сыграть в игру «Кора», сохраняя давнюю традицию.

Пожилые представители племён утверждают, что игра передаётся уже 500 лет. Её цель – объединить людей и решать конфликты и проблемы через спорт.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Аммар Хамадуш, игрок в Кору]:«Когда приходит весна, здесь встречаются племена Бени-Месра и Хелали. Они играют в эту игру, чтобы примириться и разрешить свои конфликты. Это старая игра, в которую мы играем уже пять или шесть столетий. Мы унаследовали её и передавали от отца к сыну с XVI-XVII веков».

В «Кору» играют каждую весну и только мужчины. Проводят по семь игр.

[Мустафа Чанаби, игрок в Кору]:«Есть две команды. В одной игроки, у которых первым родился сын. Они олицетворяют Солнце. А в другой – отцы, у которых первыми появились на свет дочери. Это Дождь. Моя команда – Дождь. Если мы победим, то надеемся, что пойдёт дождь, а если первая команда – то выйдет солнце».

Палочки, используемые в игре, сделаны из оливковых деревьев, а мяч – из вереска.

[Мохамед, игрок в Кору]:«Раньше они играли в неё, чтобы помолиться о дожде. Считается, что когда играешь, то с одной стороны идёт дождь, а с другой приходит весна».

Отцы также приводят своих сыновей, чтобы научить их игре. Надеются, что так смогут передать традицию следующему поколению.

Короткая ссылка на эту страницу: