Выставка забытых женщин-художниц проходит в Лондоне

Работы забытых женщин-художниц представили на новой выставке в Лондоне. Экспозиция называется «Теперь вы нас видите». Это..

Работы забытых женщин-художниц представили на новой выставке в Лондоне. Экспозиция называется «Теперь вы нас видите». Это картины 100 британок, которые творили с 1520 по 1920 год.

Картины представила галерея Тейт в Лондоне. Выставка охватывает период в 400 лет, начиная с того времени, когда Генрих VIII был на британском троне, и вплоть до правления Георга V в начале XX века.

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[Табита Барбер, куратор выставки]:«Я думаю, людей невероятно удивит то, что в Великобритании с XVI века до начала XX века женщины всегда были частью мира искусства. Это не были благородные женщины, писавшие ради признания. Каждая была хорошо известна в своё время, и искусство для них было профессией и источником средств к существованию».

Несмотря на их таланты, большая часть этих работ и имён с тех пор была забыта.

Работы висят в хронологическом порядке. Среди самых ранних – полотна художницы XVII века Артемизии Джентилески, которая писала при дворе короля Карла I, а также портреты женщин, написанные Джоан Карлайл.

В зале XX века представлены произведения военного искусства, написанные на больших холстах первой официальной британской военной художницей Анной Эйри.

[Табита Барбер, куратор выставки]:«Есть очень яркие описания того, как она писала на этих фабриках. Там было так жарко, что её туфли буквально плавились. Работы очень масштабные. Мы все знаем многих военных художников-мужчин, но редко кто говорит об Анне Эйри».

Экспозиция будет открыта до 13 октября.

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