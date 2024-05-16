Победительницу Вестминстерского дог-шоу угостили обедом в ресторане в Нью-Йорке

Праздничный обед для победительницы Вестминстерского дог-шоу устроили в ресторане в Нью-Йорке. Миниатюрный пудель по кличке Сейдж..

Праздничный обед для победительницы Вестминстерского дог-шоу устроили в ресторане в Нью-Йорке. Миниатюрный пудель по кличке Сейдж обошла сотни конкурентов и завоевала звание «лучшей из лучших».

Теперь шеф-повар Даниэль Булю кормит пушистую клиентку с рук. Для неё приготовили говядину средней прожарки.

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[Даниэль Булю, шеф-повар]:«Я очень рад этому событию. Надеюсь, ей понравится стейк. Я слышал, она любит мясо средней прожарки, так что у нас как раз то, что нужно. Посмотрите, какая она красивая. Она великолепна. Сейдж, я ваш шеф-повар. Этот обед отмечен звездой Мишлен».

Сейдж стала четвёртым миниатюрным пуделем, победившим на Вестминстерском дог-шоу. До этого собаки этой породы побеждали в 1943, 1959 и 2002 годах. Причём в 2002-м главный трофей взяла прабабушка Сейдж. Обеих собак готовил к выставке хендлер Кадз Хосака.

[Даниэль Булю, шеф-повар]:«Двадцать два года назад он выступал с прабабушкой Сейдж, которая стала победительницей. В этом году у него была Сейдж. Думаю, это показывает, что терпение, талант, настойчивость и вера помогают побеждать». [Кадз Хосака, хендлер]:«Она замечательный питомец. Когда прошу её что-то сделать, она это делает для меня. Поэтому я счастлив. Она тоже счастлива».

Кадз выводил собак на ринг 45 лет, а в этом году завершает карьеру.

[Кадз Хосака, хендлер]:

«Это было моё последнее выступление. Я ухожу на пенсию. Для меня это идеальный уход на покой».

Вестминстерское дог-шоу прошло в 148-й раз. В этом году участвовали собаки 200 пород из всех штатов США, а также из 12 других стран.

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