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Скелет возрастом 6800 лет нашли в Баварии

Скелет возрастом 6800 лет нашли в Баварии

Немецкие археологи обнаружили скелет человека, который жил примерно 6800 лет назад. Местные жители прозвали древнего человека..

Дата загрузки: 2024-05-17

Скелет возрастом 6800 лет нашли в Баварии
Немецкие археологи обнаружили скелет человека, который жил примерно 6800 лет назад. Местные жители прозвали древнего человека Эксингером, поскольку его нашли в районе Эксинг в баварском городке Айхендорф.

Учёные считают, что у умершего был высокий социальный статус. В ту эпоху он ещё не передавался по наследству – его надо было заслужить.

[Флориан Эйбл, археолог]:
«Территория Нижней Баварии в эпоху неолита была одной из самых процветающих. Это означает, что мы хорошо знаем, где находились поселения. Но особенно важно, что здесь кто-то возглавлял такое поселение. Возможно, это был деревенский старейшина или кто-то вроде мэра».

На высокий социальный статус также указывают необычный способ захоронения и большое количество погребальных предметов.

[Флориан Эйбл, археолог]:

«Особый интерес представляет большое количество керамики. Её примерно в четыре раза больше, чем обычно клали в могилу в тот период. Также интересны каменные орудия и небольшой мешочек, украшенный зубами кабана».

Рост древнего мужчины – 170 сантиметров. Сколько лет он прожил, узнать трудно. Скелет плохо сохранился. Его возраст определили по найденной в могиле керамике.

[Флориан Эйбл, археолог]:
«Одно обстоятельство немного усложняет нам задачу: к сожалению, скелет находится в плохом состоянии. Он серьёзно повреждён из-за химического состава почвы. Поэтому мы не можем рассказать столько, сколько рассказывают о мумифицированных трупах, подобных знаменитому Этци».

Этци – это ледяная мумия человека, который жил в медный век. Его нашли в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле. Мумия находилась на высоте 3200. Она обнажилась из-за таяния льдов. Возраст останков – 5300 лет. Этци считается старейшей мумией, обнаруженной в Европе.

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