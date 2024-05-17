Скелет возрастом 6800 лет нашли в Баварии

Немецкие археологи обнаружили скелет человека, который жил примерно 6800 лет назад. Местные жители прозвали древнего человека..
Дата загрузки: 2024-05-17
Учёные считают, что у умершего был высокий социальный статус. В ту эпоху он ещё не передавался по наследству – его надо было заслужить.
[Флориан Эйбл, археолог]:
«Территория Нижней Баварии в эпоху неолита была одной из самых процветающих. Это означает, что мы хорошо знаем, где находились поселения. Но особенно важно, что здесь кто-то возглавлял такое поселение. Возможно, это был деревенский старейшина или кто-то вроде мэра».
На высокий социальный статус также указывают необычный способ захоронения и большое количество погребальных предметов.
[Флориан Эйбл, археолог]:
«Особый интерес представляет большое количество керамики. Её примерно в четыре раза больше, чем обычно клали в могилу в тот период. Также интересны каменные орудия и небольшой мешочек, украшенный зубами кабана».
Рост древнего мужчины – 170 сантиметров. Сколько лет он прожил, узнать трудно. Скелет плохо сохранился. Его возраст определили по найденной в могиле керамике.
[Флориан Эйбл, археолог]:
«Одно обстоятельство немного усложняет нам задачу: к сожалению, скелет находится в плохом состоянии. Он серьёзно повреждён из-за химического состава почвы. Поэтому мы не можем рассказать столько, сколько рассказывают о мумифицированных трупах, подобных знаменитому Этци».
Этци – это ледяная мумия человека, который жил в медный век. Его нашли в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле. Мумия находилась на высоте 3200. Она обнажилась из-за таяния льдов. Возраст останков – 5300 лет. Этци считается старейшей мумией, обнаруженной в Европе.
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