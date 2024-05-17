Скелет возрастом 6800 лет нашли в Баварии

Немецкие археологи обнаружили скелет человека, который жил примерно 6800 лет назад. Местные жители прозвали древнего человека..

Немецкие археологи обнаружили скелет человека, который жил примерно 6800 лет назад. Местные жители прозвали древнего человека Эксингером, поскольку его нашли в районе Эксинг в баварском городке Айхендорф.

Учёные считают, что у умершего был высокий социальный статус. В ту эпоху он ещё не передавался по наследству – его надо было заслужить.

[Флориан Эйбл, археолог]:

«Территория Нижней Баварии в эпоху неолита была одной из самых процветающих. Это означает, что мы хорошо знаем, где находились поселения. Но особенно важно, что здесь кто-то возглавлял такое поселение. Возможно, это был деревенский старейшина или кто-то вроде мэра».

На высокий социальный статус также указывают необычный способ захоронения и большое количество погребальных предметов.

[Флориан Эйбл, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Особый интерес представляет большое количество керамики. Её примерно в четыре раза больше, чем обычно клали в могилу в тот период. Также интересны каменные орудия и небольшой мешочек, украшенный зубами кабана».

Рост древнего мужчины – 170 сантиметров. Сколько лет он прожил, узнать трудно. Скелет плохо сохранился. Его возраст определили по найденной в могиле керамике.

[Флориан Эйбл, археолог]:

«Одно обстоятельство немного усложняет нам задачу: к сожалению, скелет находится в плохом состоянии. Он серьёзно повреждён из-за химического состава почвы. Поэтому мы не можем рассказать столько, сколько рассказывают о мумифицированных трупах, подобных знаменитому Этци».

Этци – это ледяная мумия человека, который жил в медный век. Его нашли в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле. Мумия находилась на высоте 3200. Она обнажилась из-за таяния льдов. Возраст останков – 5300 лет. Этци считается старейшей мумией, обнаруженной в Европе.

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