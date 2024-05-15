Суматранским тигрятам в зоопарке «Берлин-Фридрихсфельде» дали имена. Близнецов, родившихся 25 февраля, будут звать Куно и Эде...

В зоопарке в Берлине объявили клички двух суматранских тигрят

Суматранским тигрятам в зоопарке «Берлин-Фридрихсфельде» дали имена. Близнецов, родившихся 25 февраля, будут звать Куно и Эде. Такие имена были у героев комиксов, созданных немецким иллюстратором Эрихом Шмиттом. Он любил бывать в этом зоопарке.

Клички для тигрят выбрали смотрители зоопарка и посольство Индонезии.

[Андреас Книрием, директор зоопарка]:

«Куно и Эде были двумя главными героями комиксов, которых очень хорошо знают многие жители бывшей ГДР. А господин Шмитт очень любил животных и этот зоопарк».

Родителей тигрят зовут Маян и Джэ-Джэ. Маян стала мамой уже во второй раз. Пока близнецы были маленькими, она жила с ними в закрытом помещении. Сейчас вся тигриная семья поселилась в большом уличном вольере.

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Обычно тигры покидают тигрицу, когда у неё рождаются детёныши. Но хищные кошки с Суматры остаются. Они уходят лишь тогда, когда тигрята становятся подростками.

[Маттиас Папис, старший смотритель зоопарка]:

«Наша самка Маян и самец Джэ-Джэ очень терпимы друг к другу. Они друг другу очень нравятся. Поэтому есть возможность оставить их вместе, чтобы они, выражаясь человеческим языком, хорошо проводили время и вдвоём воспитывали детёнышей».

Суматранский тигр – эндемик индонезийского острова Суматра. Эти животные находятся на грани исчезновения. В дикой природе осталось от 300 до 500 суматранских тигров.

[Маттиас Папис, старший смотритель зоопарка]:

«Поэтому особенно важно сохранять тигров как резервную популяцию, находящуюся под опекой человека. Также надо рассказывать посетителям о том, почему этим животным угрожает исчезновение».

Зоопарк «Берлин-Фридрихсфельде» открыли в 1954 году в восточной части Берлина. Необходимость в этом возникла потому, что Берлинский зоопарк оказался в западной части города, куда не могли попасть жители восточной части. Зоопарк «Берлин-Фридрихсфельде» считается крупнейшим в Европе. Его площадь – 160 гектаров.

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