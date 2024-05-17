Новый гигантский рисунок Сайпе привлекает внимание к мигрантам

Швейцарско-французский художник Сайпе использовал экологически чистую краску для создания гигантского рисунка на траве в Цюрихе. Цель этого произведения – привлечь внимание к тяжёлому положению мигрантов, пересекающих Средиземное море, и тех, кто пытается их спасти.

На картине изображена маленькая девочка, наклоняющая маяк, освещённый настоящими лампами. А рядом с ней – бумажный кораблик на карте Средиземноморья. Неподалёку можно увидеть настоящую надувную лодку, на которой плывёт группа мягких кукол, прижавшихся друг к другу.

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[Сайпе, франко-швейцарский художник]:«Тут изображена лодка, которая заставляет задуматься о перегруженных лодках с людьми, пытающимися пересечь Средиземное море. А ещё – маленькая девочка, держащая маяк. Я добавил лампы, которые имитируют свет этого маяка. И для меня маяк – это символ чего-то, что направляет нас, когда мы теряемся в море».

Сайпе говорит, что хочет отдать дань уважения французской благотворительной организации SOS Mediterranee, которая спасает беженцев и мигрантов, плывущих из Африки в Европу.

[Сайпе, франко-швейцарский художник]:«Я думаю, что на все вопросы не существует однозначного ответа. Нам нравятся чёткие ответы, вырезанные в белом или чёрном цвете, а мне нравится постоянно пытаться привнести что-то более сложное и частное. В дебатах о миграции нам нужны эти нюансы, чтобы сделать их конструктивными, а не сразу же разделяться на за и против».

Работа на траве заняла у Сайпе около недели.

[Сайпе, франко-швейцарский художник]:«Но сначала была длительная подготовка. А на месте тратишь уже намного меньше времени. Такое произведение просуществует, я бы сказал, от одной до двух недель. Будет зависеть от погоды, дождя и роста травы».

Рисунок размером с несколько олимпийских бассейнов можно увидеть только с высоты птичьего полёта.

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