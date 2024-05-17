fb pixel
Телеканал NTD

Сильный шторм обрушился на Техас: четверо погибших

Сильный шторм обрушился на Техас: четверо погибших

Не менее четырёх человек погибли в результате сильного шторма, обрушившегося на Хьюстон. Как минимум, двоих убило..

Дата загрузки: 2024-05-17

Сильный шторм обрушился на Техас: четверо погибших

Не менее четырёх человек погибли в результате сильного шторма, обрушившегося на Хьюстон. Как минимум, двоих убило упавшими деревьями. Один человек погиб из-за падения крана.

Сильные грозы пришли на юго-восток Техаса второй раз за месяц. Ливни сопровождались ураганным ветром. Его скорость достигала 160 километров в час. Метеорологи говорят, что это самый сильный шторм в Хьюстоне за последние 25 лет.

В Хьюстоне и пригородах без электричества остались 850 000 домов и предприятий. Власти говорят, что инфраструктуре нанесён катастрофический ущерб, и на восстановление подачи электроэнергии уйдут сутки или двое.

Ураганный ветер также выбил сотни стёкол в небоскрёбах в центре Хьюстона. Два аэропорта, включая международный, ненадолго приостановили работу. Шторм закончился быстро, но синоптики предупреждают, что местами могут начаться наводнения.

Ранее они сообщали, что в Техас, Луизиану и Миссисипи придут чрезмерно сильные дожди, которые вызовут наводнения. В зоне непогоды могут оказаться 12 миллионов человек.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...