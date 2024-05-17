Сильный шторм обрушился на Техас: четверо погибших

Не менее четырёх человек погибли в результате сильного шторма, обрушившегося на Хьюстон. Как минимум, двоих убило..

Не менее четырёх человек погибли в результате сильного шторма, обрушившегося на Хьюстон. Как минимум, двоих убило упавшими деревьями. Один человек погиб из-за падения крана.

Сильные грозы пришли на юго-восток Техаса второй раз за месяц. Ливни сопровождались ураганным ветром. Его скорость достигала 160 километров в час. Метеорологи говорят, что это самый сильный шторм в Хьюстоне за последние 25 лет.

В Хьюстоне и пригородах без электричества остались 850 000 домов и предприятий. Власти говорят, что инфраструктуре нанесён катастрофический ущерб, и на восстановление подачи электроэнергии уйдут сутки или двое.

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Ураганный ветер также выбил сотни стёкол в небоскрёбах в центре Хьюстона. Два аэропорта, включая международный, ненадолго приостановили работу. Шторм закончился быстро, но синоптики предупреждают, что местами могут начаться наводнения.

Ранее они сообщали, что в Техас, Луизиану и Миссисипи придут чрезмерно сильные дожди, которые вызовут наводнения. В зоне непогоды могут оказаться 12 миллионов человек.

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