Автомобильная промышленность в Марокко готовится к эре электромобилей

Тысячи автомобилей марки Renault стоят на окраине Танжера в Марокко. Они только что сошли с конвейера..
Дата загрузки: 2024-05-17
«Марокко создало автомобильную промышленность за 15 лет с нуля. 15 лет назад мы не экспортировали машины».
В Марокко выпускают 700 000 автомобилей в год. К 2025-му планируют увеличить эту цифру до миллиона. В стране работают 250 компаний, которые строят автомобили или делают их компоненты. Французская Renault – крупнейший частный работодатель в Марокко.
[Мохамед Бачири, сотрудник компании Renault]:
«Марокко стало стратегической опорой для компании на международном уровне. За год мы выпускаем 440 000 автомобилей, а к 2025 году показатель достигнет 500 000. Автомобили, сделанные в Марокко, идут на экспорт в 70 стран».
Инвесторов из Европы привлекают дешёвая рабочая сила, а также то, что в рамках соглашения о свободной торговле им не надо платить пошлины. Кроме того, правительство Марокко предлагает субсидии на строительство заводов в сельской местности. Оно готово оплачивать 35% расходов.
Однако будущее автомобилестроительного сектора в Марокко стало неопределённым. Многие производители планируют постепенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на электрические. При этом правительство США, а также власти в Евросоюзе призывают автомобильные компании строить электромобили в собственных странах, а не за рубежом.
[Рияд Мезур, министр торговли и промышленности Марокко]:
«Мы живём в условиях нестабильности торговых правил, что усложняет ситуацию для таких стран, как Марокко, которые вкладывают значительные средства в открытую, свободную и справедливую торговлю».
Сейчас в Марокко на автомобилестроительную отрасль приходится 22% ВВП страны. В этой сфере заняты 220 000 человек. Рабочие места важны для Марокко, поскольку на фоне многолетней засухи приходит в упадок сельское хозяйство, и люди теряют доход.
Помимо европейских, в Марокко работают заводы китайских, японских, американских и корейских компаний.
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