Автомобильная промышленность в Марокко готовится к эре электромобилей

Тысячи автомобилей марки Renault стоят на окраине Танжера в Марокко. Они только что сошли с конвейера..

Тысячи автомобилей марки Renault стоят на окраине Танжера в Марокко. Они только что сошли с конвейера и ожидают отправки в Европу. Ещё недавно в Марокко не было автомобильной промышленности. Теперь же североафриканское королевство поставляет в Европу больше автомобилей, чем Китай, Индия или Япония. [Рияд Мезур, министр торговли и промышленности Марокко]:«Марокко создало автомобильную промышленность за 15 лет с нуля. 15 лет назад мы не экспортировали машины».

В Марокко выпускают 700 000 автомобилей в год. К 2025-му планируют увеличить эту цифру до миллиона. В стране работают 250 компаний, которые строят автомобили или делают их компоненты. Французская Renault – крупнейший частный работодатель в Марокко.

[Мохамед Бачири, сотрудник компании Renault]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Марокко стало стратегической опорой для компании на международном уровне. За год мы выпускаем 440 000 автомобилей, а к 2025 году показатель достигнет 500 000. Автомобили, сделанные в Марокко, идут на экспорт в 70 стран».

Инвесторов из Европы привлекают дешёвая рабочая сила, а также то, что в рамках соглашения о свободной торговле им не надо платить пошлины. Кроме того, правительство Марокко предлагает субсидии на строительство заводов в сельской местности. Оно готово оплачивать 35% расходов.

Однако будущее автомобилестроительного сектора в Марокко стало неопределённым. Многие производители планируют постепенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на электрические. При этом правительство США, а также власти в Евросоюзе призывают автомобильные компании строить электромобили в собственных странах, а не за рубежом.

[Рияд Мезур, министр торговли и промышленности Марокко]:

«Мы живём в условиях нестабильности торговых правил, что усложняет ситуацию для таких стран, как Марокко, которые вкладывают значительные средства в открытую, свободную и справедливую торговлю».

Сейчас в Марокко на автомобилестроительную отрасль приходится 22% ВВП страны. В этой сфере заняты 220 000 человек. Рабочие места важны для Марокко, поскольку на фоне многолетней засухи приходит в упадок сельское хозяйство, и люди теряют доход.

Помимо европейских, в Марокко работают заводы китайских, японских, американских и корейских компаний.

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