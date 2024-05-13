Старый город Баку привлекает туристов древними дворцами, мечетями и караван-сараями

Это Ичери-шехер, или Старый город. Отсюда началась история современного Баку – столицы Азербайджана. Через Ичери-шехер проходили..

Это Ичери-шехер, или Старый город. Отсюда началась история современного Баку – столицы Азербайджана. Через Ичери-шехер проходили караваны торговцев, которые везли товары по Великому шёлковому пути. Здесь швартовались корабли, перевозившие товары с востока на запад. А в какой-то период времени Ичери-шехер был столицей государства Ширваншахов.

[Вафа Гулиева, историк]:

«Государство Ширваншахов существовало с VI по XVI век. Баку всегда был для него важной крепостью. В XII веке, после разрушительного землетрясения в Шемахы, Ширваншахи решили перенести столицу в Ичери-шехер. Почему? Потому что Баку уже был крупным торговым центром».

Улицы и стены Старого города хранят память о многих исторических событиях. Согласно христианской легенде, здесь казнили святого Варфоломея – одного из апостолов Иисуса Христа. Ичери-шехер пережил арабский халифат, а в эпоху Чингисхана видел у своих стен монголов. Крепость также пытались покорить иранские шахи и военачальники Петра Великого.

Во время нефтяного бума, длившегося с середины XIX по начало XX века, Баку стал разрастаться. Именно тогда появилось название «Ичери-шехер».

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В прошлом столетии здесь часто снимали фильмы, в том числе – эпизод комедии «Бриллиантовая рука». В городе сохранились мечети, караван-сараи и бани. В некоторых древних зданиях открылись отели, кафе, рестораны и музеи.

Самые важные достопримечательности Ичери-шехера – дворец Ширваншахов, Девичья башня и мечеть Мухаммеда. Это архитектурные объекты мирового значения.

[Ильхама Казумова, экскурсовод]:

«Дворцовый комплекс Ширваншахов изумляет туристов великолепием, тонкой резьбой по камню, каменным орнаментом и эффектом лёгкости, которую придаёт чередование вертикальных и горизонтальных линий».

Девичья башня – символ Баку. О ней сложено несколько легенд. Одна из них гласит, что с вершины башни царская дочь бросилась в море, чтобы не выходить замуж за нелюбимого человека.

[Ильхама Казумова, экскурсовод]:

«В Средневековье Девичья башня была частью фортификационных сооружений и выполняла оборонительные функции. Поэтому более разумная трактовка названия основана на том, что во времена войн башню ни разу не захватил противник. Поскольку она была непобедимой, её называли Девичьей башней. Это был символ неприступности».

В Старом городе также находятся 29 исторических памятников национального значения.

Хотя Ичери-шехер похож на большой музей, здесь по-прежнему живут люди. Большинство посвятили жизнь творчеству. У Мира Теймура Мамедова одна из самых известных мастерских. Скульптор говорит, что местные жители – одна большая семья.

[Мир Теймур Мамедов, скульптор]:

«У нас есть пословица: близкий сосед лучше дальнего родственника. В Ичери-шехере традиции – это неписаный закон. Если я вижу, что дочь или сын соседа в трудной ситуации, то должен помочь. Я никогда не пройду мимо, сказав, что это не мои дети. У нас такие традиции».

Ичери-шехер также славится ресторанами, где подают блюда национальной кухни.

В 2000 году Старый город Баку стал первым объектом в Азербайджане, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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